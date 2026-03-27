A un día de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) destituyera a cinco de los 11 rectores de la institución por una petición suya, la presidenta Zayira Jordán Conde emitió este viernes una carta abierta en la que pidió respeto y diálogo.

De paso, explicó que “las decisiones que hemos tomado no responden a la improvisación ni a intereses ajenos a la institución”.

La postura la expresó luego de una intensa semana, en la que salieron a relucir sus peticiones de renuncia a los rectores de Ponce, Aguadilla, Bayamón, Río Piedras y Mayagüez. Todos salieron del cargo, pero no porque renunciaron, sino porque la Junta de Gobierno de la UPR decidió ayer destituirlos ante un retiro de confianza.

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Jordán Conde justificó la medida, al alegar que “la Universidad se encuentra en un momento determinante que requiere fortalecer su gobernanza, alinear sus liderazgos y asegurar que contamos con la capacidad de ejecutar una transformación que nos permita avanzar con estabilidad, agilidad y dirección clara”.

“Soy consciente de que estos cambios generan preguntas y resistencia. Sin embargo, también sé que la inacción ante los retos que enfrentamos no es una opción. Transformar implica tomar decisiones, y esas decisiones tienen como único norte el fortalecimiento de nuestra Universidad. Con ese mismo sentido de responsabilidad, he instruido a los nuevos rectores a que, desde el primer día en sus funciones, establezcan como prioridad un diálogo abierto, directo y continuo con sus comunidades universitarias. Este proceso no puede ni debe darse de espaldas a ustedes. Por el contrario, requiere escuchar activamente, apertura y voluntad genuina de atender sus planteamientos”, añadió la presidenta de la UPR.

Tras los despidos, la funcionaria nominó como rectores a Miguel Muñoz Muñoz, en el recinto de Mayagüez; Wilma Santiago Gabrielini, en el recinto de Aguadilla; Eliezer Barrios Colón, en el recinto de Ponce, y a Jorge Rovira Álvarez, en el recinto de Bayamón. Queda pendiente de nominar a la persona que fungirá como rector interino del recinto de Río Piedras.

En este proceso de cambios, Jordán Conde informó en su carta abierta que “prontamente estaremos convocando nuevamente a los representantes estudiantiles para sostener un diálogo en conjunto con los rectores del sistema universitario, con el propósito de escuchar sus planteamientos de primera mano y atenderlos de forma directa. De igual forma, estaremos visitando los Senados Académicos de los recintos para continuar fortaleciendo los canales de comunicación y participación”.

“A todos los estudiantes les reitero: cada uno de sus planteamientos es escuchado y será atendido. Ustedes son el centro de esta Institución, y su voz es indispensable en el proceso de transformación que estamos impulsando. Este es un momento que nos convoca a todos, más allá de las diferencias”, concluyó Jordán Conde.