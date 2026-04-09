El “Big Beautiful Bill”, convertido en ley por el presidente estadounidense Donald Trump, introduce cambios importantes que los universitarios deben conocer, especialmente aquellos que reciben Becas Pell o financian sus estudios con préstamos estudiantiles.

A continuación te explicamos los puntos importantes que entrarán en vigor el próximo 1 de julio.

Se computarán otros ingresos

El Índice de Ayuda Estudiantil (SAI) es un número que indica cuánta ayuda económica federal puede recibir un estudiante, incluyendo la Beca Pell. Se calcula con la información que los alumnos y sus familias suministran al formulario FAFSA, como ingresos, ahorros, propiedades y algunos gastos familiares. Esta ley establece cambios importantes, entre ellos que ahora para computar el SAI se deben incluiringresos que antes estaban exentos, como los ganados en otros países.

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Algunos ya no serán elegibles para la Beca Pell

La ley también establece que si el SAI de un estudiante es igual o mayor al doble del máximo de la Beca Pell ($7,395 al año para este nuevo periodo), ya no podrá recibir la ayuda, aunque la haya recibido antes. La ley también indica que las instituciones deben asegurarse de que la suma de toda la ayuda estudiantil federal y no federal no exceda el costo total de asistencia del estudiante. Esto significa que si un estudiante ya recibe becas u otras ayudas que cubren el 100% de su matrícula y otros gastos, ahora no podrá recibir la Beca Pell.

Eliminación del programa Graduate PLUS para nuevos prestatarios

Hasta ahora, los estudiantes de carreras como Medicina, Derecho y Odontología, entre otras, podían acogerse al programa Graduate PLUS Loans, que permitía financiar el total del costo de matrícula, además de gastos de vivienda, entre otros. Este programa dejará de estar disponible para nuevos prestatarios a partir de julio, aunque podrá seguir siendo utilizado por estudiantes que ya estén acogidos al mismo, siempre que no cambien de programa estudiantil.

Nuevos topes en préstamos

Los nuevos topes de préstamos establecidos por la ley se dividen entre estudiantes de posgrado y estudiantes profesionales. Los estudiantes de posgrado, es decir, quienes cursan maestrías, doctorados académicos o programas de investigación —como una maestría en educación o un doctorado en psicología— tendrán un límite de préstamos de $20,500 por año y $100,000 en total. Por su parte, los estudiantes profesionales, que incluyen carreras como Medicina, Farmacia y Derecho, tendrán un límite de $50,000 por año y $200,000 en total. Estos topes se aplicarán a los préstamos solicitados en programas que comiencen a partir de julio de 2026, cuando la norma entre en vigor.

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Cambios en el programa Parent Plus

Este programa permite a los padres financiar la educación de sus hijos con préstamos. Con esta ley, se implementan nuevas reglas de elegibilidad, que podrían requerir que se agoten primero otros préstamos federales del estudiante antes de que un padre pueda acogerse al Parent PLUS. También se establecen límites de préstamo de $20,000 por año y $65,000 en total. Los préstamos existentes antes de la fecha de entrada en vigor podrán acogerse a reglas anteriores.

Cambios en el pago de los préstamos estudiantiles

La legislación reduciría las opciones de repago de préstamos estudiantiles a solo dos modalidades: un plan estándar con pagos fijos durante un período determinado, y un plan ajustado según los ingresos del prestatario, en el que los pagos se calculan en función de su capacidad económica. Actualmente, existen muchas más opciones de planes de pagos para los prestatarios, que van desde planes que comienzan bien bajos y que van incrementando cada dos años, hasta planes que involucran un pago del 10% del salario con posibilidad de condonación de préstamos tras 10 años de cumplir con las cuotas.