Luego de que la Universidad de Puerto Rico (UPR) informara al Departamento de Educación de los Estados Unidos y a la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) sobre las manifestaciones estudiantiles, la presidenta Zayira Jordán Conde reveló que las entidades han requerido información adicional sobre las operaciones académicas.

“Según la notificación federal, se ha requerido a la Universidad confirmar su estatus operacional, así como proveer un calendario estimado para la reanudación de las clases y mantener comunicación continua sobre cualquier cambio en sus operaciones. Asimismo, se advierte que una interrupción prolongada de las actividades académicas podría conllevar la reevaluación de la elegibilidad institucional para participar en programas de ayuda federal estudiantil (Título IV), conforme al código de regulaciones federales (34 CFR 668.26)”, se indicó en un comunicado de prensa emitido este sábado.

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Ya la presidenta había alertada de la posibilidad de que los estudiantes perdieran la Beca Pell, debido a su determinación de paralizar la labor de los recintos para exigir su salida del cargo.

No obstante, varios recintos, incluidos Ciencias Médicas, Bayamón, Cayey y Humacao, tienen previsto iniciar sus paros esta próxima semana.

Jordán Conde explicó en conferencia de prensa el pasado miércoles que por reglamento federal debían notificar a las autoridades educativas de la inestabilidad que ocasionan las manifestaciones estudiantiles.

Al esbozar la reacción de las agencias, la presidencia emitió el comunicado de prensa para exhortar a los estudiantes a reanudar las clases. Dijo que las comunicaciones recibidas deben ser consideradas con seriedad.

“No podemos comprometer el semestre académico ni poner en riesgo las ayudas federales que son esenciales para nuestros estudiantes. Es momento de actuar con responsabilidad”, sostuvo.

Asimismo, informó que, en aquellas unidades donde ha sido posible, se han implementado métodos alternos de enseñanza conforme a la normativa institucional, mientras se realizan los ajustes necesarios para asegurar la culminación del semestre. No obstante, estas medidas no sustituyen la operación académica plena.

Como parte de las acciones para atender la situación, la Administración Central de la UPR creó un Comité de Diálogo para encaminar soluciones al contexto actual del sistema universitario. El comité cuenta con la mediación de la doctora Mildred E. Negrón Martínez, abogada certificada, y la representación institucional del doctor José Luis Ayala, vicepresidente asociado de Asuntos Académicos y de Investigación, junto a un segundo representante de la UPR que será anunciado próximamente. Se encuentra pendiente la designación de los dos representantes estudiantiles.

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Jordán Conde reiteró la disposición de la administración al diálogo y destacó que se han tomado pasos concretos para atender los planteamientos del estudiantado. Sin embargo, enfatizó que ese proceso debe darse sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir su educación.

“Los estudiantes quieren estudiar. Trabajemos juntos para atender las medidas onerosas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal y hagamos honor a la Universidad como el centro de investigación científica, servicios, educación y desarrollo económico que ha sido, es y será. Este es un momento histórico que nos exige unidad y transformación.”, puntualizó.

La funcionaria también exhortó a toda la comunidad universitaria a priorizar el bienestar estudiantil y la estabilidad institucional.

“La UPR es patrimonio del pueblo. Nos corresponde a todos protegerla, fortalecerla y asegurar su permanencia para las generaciones presentes y futuras”, enfatizó.