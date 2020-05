Los representantes estudiantiles en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunciaron que el presidente del cuerpo, Walter Alomar, y la vicepresidenta, Zoraida Buxó, violentaron los procesos democráticos y parlamentarios cuando salieron abruptamente de una reunión y negándose a votar presencialmente.

Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer cuando el ente rector fue convocado a una reunión extraordinaria de manera virtual para votar por el plan fiscal revisado del sistema universitario público del País.

En un video del cónclave, publicado por la UPR, se puede escuchar que tras el resumen ejecutivo de Jorge Haddock, el representante estudiantil graduado, Jorge Rivera Velázquez, propone una moción para votar por el plan fiscal y fue secundada. Sin embargo, Alomar dio paso a una petición de Buxó, quien solicitó excusarse de la reunión y pidió: “que se circule por Internet, se refrende y se emita la votación”.

Alomar –quien como Buxó fueron nombrados a la Junta de Gobierno por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares– decidió no votar por la moción que había sobre la mesa, acatar la petición de la vicepresidenta sin ninguna votación del cuerpo y salir repentinamente de la reunión. Posteriormente, el ente rector se quedó sin cuórum para continuar.

El plan fiscal contemplaba poner en pausa los recortes a la UPR, así como los aumentos en los costos de la matrícula, cuotas y en el precio de estudio de las Escuelas Laboratorio de la UPR en Río Piedras. Sin embargo, no descarta las diminuciones presupuestarias a partir del 2022.

“Tal parece que el presidente de la Junta de Gobierno olvidó elementos importantes que se encontraban en dicho y, que en lo absoluto beneficiaban a la comunidad universitaria entre ellos: contempla las transformaciones al Sistema de Retiro de la UPR congelando el plan actual para los empleados que tienen menos de 10 años de servicio y para los empleados nuevos, moverse a un plan de contribución definida prácticamente destruyendo el sistema actual y, llevando al sistema a un ‘pay and go’”, manifestaron en declaraciones escritas Rivera Velázquez y el representante estudiantil subgraduado, Josué Rodríguez Cintrón.

Los universitarios explicaron que, a nivel subgraduado, la matrícula subiría a $145 por crédito para el 2023, incluyendo, un aumento adicional para el 2025 a $159 dólares y aumentaría año tras año.

Dicha alza también aplicaría a nivel graduado.

Respecto a los recortes que se suspenden por dos años fiscales, los estudiantes indicaron que el plan fiscal establece que en el 2023 se retomarán, lo que significaría un impacto al fisco de la institución de unos $100 millones.

Me acuerdo cuando alguna gente le pasaba la manita porque decían que era un "presidente cool". ¿Qué tienen que decir ahora? Posted by Christopher Torres Lugo on Saturday, May 23, 2020

Otra razón que llevó a los representantes del estudiantado a oponerse al plan fiscal fue la reducción en ayudas económicas para los estudiantes y la creación de un nuevo fondo de becas que no estará listo para el inicio del próximo semestre académico. Nuevamente prometiendo a los estudiantes ayudas que no estarán disponible durante el mes de agosto de cara al inicio del próximo semestre. Este fondo no será administrado por la UPR sino por Fundación Comunitaria.

También, este plan fiscal revisado deja sobre el tintero el pago de la deuda de la UPR que aún se está renegociando y que pondría en juego la acreditación de la institución.

“Cabe señalar que el Plan Fiscal Revisado del Gobierno Central entregado el 3 de mayo de 2020 no contempla recortes a la UPR para los próximos dos años fiscales, por lo que, de aprobarse este plan por la Junta de Control Fiscal, no habría recortes a la institución”, mencionó Rivera Velázquez.

“Conocemos que la Junta de Control Fiscal está considerando los mismos y, también, está considerando el poner en pausa los aumentos en la matrícula y demás como parte de la contestación a la petición que hiciéramos”, añadió Rodríguez Cintrón.

“Estos son los argumentos que el Lcdo. Walter Alomar no menciona y esconde ante la comunidad universitaria. Ellos han sido verdugos y cómplices del Gobierno de turno en recortar y desmantelar el primer Centro Docente del país. Año tras año se han dedicado a presidir la debacle y destrucción de esta centenaria institución. Ha sido la comunidad universitaria la que constantemente ha luchado por la universidad y ha dado cátedra a través del tiempo”, expusieron los representantes en sus declaraciones.

Asimismo, adelantaron que el próximo lunes presentarán ante la consideración de la Junta de Gobierno enmiendas al Plan Fiscal aprobado el pasado 30 de marzo. Además, le darán seguimiento a su solicitud de reunión con la Junta de Supervisión Fiscal.

“La razón de ser son los estudiantes de la Universidad de la Puerto Rico y por ellos es que estamos aquí y defenderlos es y será nuestro norte, por lo que, lo de ayer sigue su curso pues lo volveremos a elevar y llevar a todos los foros que sea necesario”, concluyeron.