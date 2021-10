El Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) adujo que las cenizas de carbón dejaron residuos contaminantes en el agua del acuífero del sur.

La investigación- que comenzó en el 2018- se desarrolló con el propósito de comprobar si las cenizas depositadas en terrenos sobre el acuífero del sur afectaron la calidad del agua.

El doctor Osvaldo Rosario, asesor científico del CQPR y miembro del Comité Ad-Hoc Cenizas AES, acertó que las cenizas “contienen concentraciones de arsénico, cadmio, cobalto, cromo, milobdeno, plomo, selenio, y vanadio”.

“Aunque en este estudio exploratorio no se incluyeron, entre los contaminantes de las cenizas también se encuentran algunos elementos en su forma radiactiva. El método oficial para medir la toxicidad de las cenizas incluye un paso de extracción (TCLP), el cual no extrae eficientemente los tóxicos de las cenizas, llevando a una clasificación de estas como no tóxicas”, comentó.

Como parte del proceso del muestreo, el CQPR realizó dos estudios para estudiar la posible presencia de contaminantes de las cenizas.

Además, desarrolló dos simposios sobre el tema, en los que participaron miembros de las comunidades afectadas, representantes de la oficina del Caribe del Environmental Protection Agency (EPA, en inglés) y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El CQPR indicó que los datos cobran relevancia durante la temporada de huracanes, por cuanto la lluvia presuntamente disuelve contaminantes tóxicos y cancerígenos y los transportan al subsuelo hasta llegar a los acuíferos.

“La EPA ha sabido esto por décadas, pero el cabildeo de la industria multibillonaria del carbón ha detenido todo esfuerzo para cambiarla. Los resultados de este estudio exploratorio demuestran que le están llegando contaminantes tóxicos y cancerígenos al agua que consumen los residentes de esta área”, alegó Rosario.

Próximamente, el CQPR analizará la calidad de aguas en Arroyo y Salinas.

Para ampliar los datos del estudio, el CQPR solicitó en dos ocasiones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y DRNA acceso a sus pozos para hacer una toma de muestras. Hasta la fecha, las agencias no concedieron la autorización.

“El Colegio de Químicos y los residentes de estas áreas exigen que la AAA monitoree de cerca este acuífero para identificar contaminantes característicos de las cenizas y mantengan informado al pueblo. También se exige que el gobierno y las agencias pertinentes le soliciten a la AES que remueva todo depósito de cenizas sobre los terrenos del acuífero. Mientras estas cenizas depositadas permanezcan sobre el terreno, continuarán llevando estos contaminantes al acuífero”, comentó el doctor Edgard Resto, presidente del Comité Asesor del CQPR.