Las mujeres mayores de 18 años tendrán una nueva oportunidad para participar en un espacio de capacitación enfocado en seguridad personal y toma de decisiones informadas.

Los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el evento Loyalty NRA Women On Target, en el Polígono de Guayama.

La actividad, que será libre de costo, es organizada por Loyalty y Trainext y está diseñada exclusivamente para mujeres. Durante los dos días se ofrecerán talleres centrados en seguridad, educación, defensa personal, responsabilidad en el manejo de armas de fuego y conocimiento de las alternativas disponibles para la protección personal y familiar.

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Según los organizadores, la iniciativa parte de la premisa de que la preparación comienza con el conocimiento. Por ello, la agenda busca ofrecer a las participantes información que les permita evaluar distintas situaciones de seguridad y tomar decisiones de manera responsable.

Uno de los componentes del evento estará relacionado con el manejo responsable de armas de fuego. Los talleres abordarán las obligaciones y responsabilidades asociadas con este tema, además de ofrecer información sobre los aspectos que deben considerar quienes evalúan esta alternativa como parte de su estrategia de seguridad.

Los organizadores también destacaron la importancia de conocer el marco legal vigente. Los temas relacionados con licencias, tenencia y portación serán discutidos por profesionales capacitados en el área legal, quienes orientarán a las participantes sobre los procesos, requisitos, responsabilidades y limitaciones establecidos por la ley.

La agenda también contempla conversaciones sobre situaciones de vulnerabilidad, incluida la violencia doméstica, con énfasis en la importancia de conocer los recursos y alternativas disponibles y las consideraciones legales que pueden aplicar a cada situación.

“Queremos ofrecer a las mujeres un espacio donde puedan educarse, prepararse y obtener herramientas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su seguridad. El conocimiento y la responsabilidad son fundamentales cuando hablamos de protección personal”, expresó Richard Rodríguez, director de Loyalty NRA Women On Target.

La actividad no representa la primera colaboración de Loyalty y Trainext en este tipo de iniciativa. Los organizadores buscan continuar creando espacios de formación exclusivamente para mujeres, en un ambiente estructurado y orientado a la educación sobre seguridad.

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El evento también cuenta con el auspicio de Dynamic Records, compañía discográfica vinculada a Luis A. Suárez Silva, conocido como Siru, y al artista Jay Wheeler.

La empresa señaló que su participación responde a un interés por respaldar iniciativas que trasciendan el ámbito musical y tengan un impacto en la comunidad.

“En Dynamic Records estamos comprometidos con la comunidad más allá de la música. Apoyar espacios que promuevan la educación, preparación y seguridad de las mujeres es nuestra manera de contribuir positivamente a su desarrollo personal mientras respaldamos una iniciativa que puede generar conversaciones importantes en nuestra sociedad”, expresó Siru.

Además de los talleres, la agenda busca propiciar una conversación informada sobre defensa personal, seguridad, responsabilidad en el manejo de armas de fuego y los aspectos legales que deben conocer las personas que consideran estas alternativas.

Las mujeres interesadas en participar deberán registrarse previamente llamando al 787-451-6832.

Aunque la actividad será gratuita, los espacios son limitados con el propósito de facilitar una interacción más personalizada entre las participantes y los recursos que estarán a cargo de los talleres.