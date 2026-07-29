En Puerto Rico, no son pocos los incendios que se reportan a través de las autoridades y en los que organizaciones, como la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, toman acción de inmediato para proveer ayuda.

Para minimizar los riesgos en tu casa, mira estas sugerencias:

Instala detectores de humo en la salida de cada dormitorio y en cada planta del hogar.

Si duermes con las puertas cerradas, instala también detectores de humo en los dormitorios.

Prueba las alarmas una vez al mes, apretando el botón de prueba, para comprobar que están funcionando correctamente. Cambia las pilas si es necesario. Las pilas deben cambiarse una vez al año, como mínimo.

Limpia el polvo y telarañas de cada detector regularmente.

Los detectores pierden efectividad con el tiempo. Deben ser remplazados cada 10 años.

Considera tener uno o más extintores de incendio en la vivienda, y oriéntate sobre cómo usarlos correctamente.

Si está dentro de tus posibilidades, considera instalar un sistema de aspersión automática contra incendios en tu hogar.

Prepara tu plan de emergencia para incendio, discútelo con tu familia y asegúrate que todos saben cómo deben actuar para abandonar la vivienda en dos minutos.

Planifica las rutas de salida. Identifica al menos dos formas de abandonar cada sala de tu casa y asegúrate que todos las conozcan.

Si hay dormitorios en segundas y terceras plantas, considera disponer de escaleras de emergencia para los dormitorios, aprende a usarlas y colócalas cerca de las ventanas.

Elige un lugar fuera de tu casa donde todo puedan reunirse después de salir.

Ensaya el plan de salida como mínimo dos veces al año. Como parte de esos ensayos, práctica cómo salir de los dormitorios a cuclillas, y también cómo salir con los ojos cerrados para que tengas también una idea de cómo lo harías si el humo es espeso.

22 Fotos El matrimonio de casi 50 años agradece a un pequeño aparato: el detector de humo, el que pudieran escapar del siniestro.

En caso de incendio: