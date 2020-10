View this post on Instagram

Acabo de recibir la triste noticia del fallecimiento de mi amigo Benjie Rodríguez. Fue un gran médico y un servidor público comprometido con la salud del pais. Siempre amable, siempre servicial, amigo de los periodistas. Para su familia un abrazo solidario 🖤 Benjie, Descansa en Paz. #QEPD #luto #covid19