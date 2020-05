El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Víctor Ramos, sostuvo que tiene una “seria preocupación” por la cantidad de personas con enfermedades crónicas que no están siguiendo su tratamiento por temor a contagiarse con el peligroso coronavirus Covid-19 si acuden a centros hospitalarios, clínicas de doctores o laboratorios.

“El problema principal es lograr que los pacientes lleguen (a las clínicas y hospitales). Tienen miedo de ir al hospital, y se están quedando sin sus tratamientos”, alertó Ramos. “Se están quedando en su casa, no están llamando a sus médicos”.

“Y son gente condiciones crónicas, con cáncer, con lupus, que no se están dando su tratamiento adecuado. Están los hospitales vacíos. Eso nos preocupa grandemente”, insistió el doctor.

PUBLICIDAD

Comentó que, si no se atiende con premura esta situación, podría verse un escenario similar al de los meses posteriores al azote del huracán María, cuando cientos de personas con condiciones crónicas fallecieron a consecuencia de no recibir sus tratamientos, o no poder recibirlos de manera adecuada.

“Tememos que pase como con María. Y en ese entonces los hospitales estaban llenos. Ahora estamos viendo que están vacíos”, indicó el doctor.

“Lo que queremos decirle es, sí, quédate en tu casa, pero comunícate con tu médico”, insistió Ramos.

“Es que no quieren ir a ningún hospital, ni oficina médica. Pero hay telemedicina. Que hablen con su médico, para que le diga como está, si necesita algo. Que no se queden sin tratamiento”, exhortó el doctor.

Ramos se reiteró en alertar que “la situación de muerte por deterioro de condiciones crónicas puede ser peor que (las muertes por) el Covid (-19). Tenemos una población mayor con condiciones crónicas. Sería desastroso que aumenten esas muertes”.

“Mi preocupación es con las enfermedades crónicas. No puedes descuidar el tratamiento”, insistió el doctor. “Los médicos están tratando de hacer su labor, aunque sea por teleconsulta. Lo van a atender de una forma u otra. Pero debe seguir el tratamiento”.

Agregó que cuando habla de enfermedades crónicas, incluye diabetes, asma, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades reumatológicas, lupus, cáncer, esclerosis múltiple, enfermedades de salud mental, “y cualquier enfermedad que esté calificada de crónica”.

De hecho, la doctora María Conte Miller, comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, respaldó la preocupación del doctor Ramos y sostuvo que han observado un aumento de muertes de personas en sus hogares, las cuales tenían enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

“De un análisis que hicimos de personas fallecidas en sus hogares, comparamos el mes de marzo de 2020 con el mes de marzo de 2019, y observamos un aumento de 53 muertes de personas en sus hogares”, explicó la doctora. “Son personas con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, condiciones cardiacas, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer”.

En marzo de 2019, murieron 97 personas en sus hogares. En 2020, la cifra fue de 150.

La patóloga comentó que si bien toda muerte es importante, hay que destacar que Puerto Rico, en comparación con otras jurisdicciones, ha tenido pocas muertes pro Covid-19, “y no queremos que ese logro se vea empañado por un aumento de muertes por otro lado”.

La comisionada de Ciencias Forenses hizo la observación que “todavía tenemos una data limitada. Pero eso es ya una tendencia. Esas 53 muertes adicionales son algo llamativo”. Agregó que esperaba que la cifra sirviera en lo posible para llamar la atención sobre el asunto y ayudar a establecer la política pública que se considerara necesaria para poder atenderlo.

“Todo paciente debe seguir su tratamiento, con las protecciones adecuadas, sin exponerse innecesariamente, peor deben hacerlo”, exhortó Conte. “No vas a cuidarte del Covid, y dejar lo otro. Porque es tan peligroso dejar de atenderte”.

“Es como volver a laborar. Debes volver bajo las condiciones de seguridad necesarias. Igual debes volver a atenderte con tu médico, con las protecciones adecuadas. No te puedes descuidar”, insistió la patóloga.

En otro asunto relacionado al Covid-19, el doctor Ramos respaldó el uso masivo de pruebas rápidas como un recurso para hacer cernimiento del alcance de contagio entre la población general, aun cuando se reporte que dichas pruebas dan bastantes resultados que terminan resultando en falsos positivos y falsos negativos.

PUBLICIDAD

“Eso ocurre con cualquier prueba. También tenemos falsos positivos en pruebas de influenza y de micoplasma. Eso puede pasar con cualquier prueba aprobada. Y en Covid no tenemos ninguna prueba aprobada, solo están ‘clear’ por la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos). Todas las pruebas de Covid, las serológicas (rápidas) y las moleculares, han sido preliminarmente aprobadas por la emergencia. Así fue también con las pruebas del zika. Y todos los días hay otras pruebas que entran a ser ‘clear’, y hay algunas que nunca entraron porque no han demostrado efectividad alguna, y otras que están saliendo de ‘clear’ porque no demostraron ser efectivas”, explicó Ramos, agregando que por esa razón “la gente que está comprando tiene que estar segura que son ‘clear’ por la FDA”.

“Eso de los falsos positivos va a ocurrir con las pruebas. Comoquiera eso no sustituye al examen físico del médico. Por eso hay muertes que el médico pone Covid en el certificado médico, aunque no tenga una prueba”, abundó Ramos, haciendo énfasis en la experiencia y conocimientos del médico para detectar los síntomas que apuntan al contagio con el virus.

“Las pruebas hay que seguirlas haciendo. Y van a salir falsos positivos y falsos negativos. Los más que preocupan son esos falsos negativos”, añadió el doctor, explicando que esas personas con un falso negativo podrían terminar contagiando a otros sin saber siquiera que están enfermos.

“Pero sí, que continúen las pruebas rápidas, las pruebas por servicarro. Depende para qué tú las quieras utilizar, pero es válido para el cernimiento general hacer las pruebas masivas”, insistió Ramos. “No la vas a utilizar (la prueba rápida) en el hospital, si vas a dejar a alguien con la sospecha de Covid. No vas a usar pruebas rápidas para los pacientes de cirugía electiva. En esos casos, le haces la prueba molecular”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el doctor recomendó que, para los negocios que van a reanudar operaciones luego de varias semanas cerrados, de ser posible le hagan a los empleados la prueba molecular y no la rápida, al menos en esa primera ocasión en que regresen a laborar.

“Es mejor la prueba molecular, porque si está en el periodo ventana, podría estar contagiado y contagiando a otros”, explicó, aunque reconociendo que las pruebas moleculares son más costosas y no hay tanta disponibilidad de ellas como con las rápidas.

En cambio, “si el negocio ya estaba abierto, se puede ver quién desarrolló síntomas, y servirían las pruebas rápidas”.

Por otro lado, Ramos expresó que los problemas que habían confrontado médicos y otros trabajadores de salud con la falta o escasez de equipos de protección personal en sus centros de trabajo es algo que parece haberse superado.

“Desde el principio fui bien vocal en eso, en exigir que se les proveyera todo el equipo necesario. Pero tengo que ser sincero y decir que eso ha mejorado grandemente. Quizás queda algún que otro problema por ahí con algún suplido, pero eso ha mejorado grandemente”, sostuvo el galeno.

Ramos indicó que, afortunadamente, en la última semana no se había reportado ningún otro médico contagiado con Covid-19.

“El número que tengo es de 19 médicos contagiados. Sabemos que lamentablemente uno falleció. Los demás, o están ya curados o están en su casa. Sí sé que ha habido más enfermeras contagiadas”, comentó Ramos.