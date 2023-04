La organización ambientalista Amigxs del M.A.R. (Movimiento Ambiental Revolucionario) hizo un llamado a comunidades, organizaciones y el pueblo en general a hacer uso de la herramienta interactiva Mapa de Costas para señalar las situaciones que estén afectando las costas del archipiélago de Puerto Rico, como las extracciones de arena o construcciones en la zona marítimo terrestre.

La iniciativa tiene como objetivo contar con la información más completa sobre las distintas problemáticas que enfrentan las zonas costeras del país y poder buscar políticas públicas encaminadas a proteger el ambiente costero y las comunidades que viven en ellos.

Actualmente, las costas de todo Puerto Rico enfrentan tanto amenazas naturales que han acelerado su erosión, como acciones de seres humanos que también contribuyen a su deterioro. La plataforma mapadecostaspr.com, explicaron Vanessa Uriarte, directora de Amigxs del M.A.R., y Venecia Butler Pérez, coordinadora de apoyo ecosicosocial de la organización, tiene la intención de “poder visibilizar la crisis que tenemos en las costas, para verla a un nivel de islas, tanto Puerto Rico, Culebra y Vieques, y no verlo como casos aislados, sino que tengamos un visual de que toda la costa está pasando por este proceso”.

Las jóvenes explicaron que el portal Mapa de Costas, que permite hacer los señalamientos de manera anónima, tiene una herramienta para “colocar la geolocalización” de la situación que la persona está observando y quiere denunciar, así como para agregar imágenes, “y eso se ve en un mapa”.

“Básicamente, se ve Puerto Rico, Vieques y Culebra, y vas a tener un visual de todo lo que está sucediendo en la costa, ya sea estructuras abandonadas, carteles de venta, construcciones, remoción de vegetación o extracción de terreno, también bloqueos de accesos a las playas. Vas a tener un visual y vas a poder ver qué es lo que está ocurriendo en todas las costas de las tres islas”, detalló Butler Pérez.

La organización ambientalista desarrolló la plataforma de tal forma que “fomenta la participación ciudadana, en específico atendiendo la necesidad de que hay mucha gente que se queda atrás”.

“Muchas de las comunidades que están enfrentando los retos, por el cambio climático, pero también por el desplazamiento que provoca este tipo de situaciones que el gobierno permite, no tienen un espacio donde su voz sea escuchada”, sostuvo Uriarte. “Y cuando se ven los casos en particular, que son los casos que llegan a la prensa o que resuenan por las redes sociales, no se está viendo que hay 44 municipios costeros que tienen estas problemáticas y donde habita el 60% de la población”.

“Y cuando vamos a hablar de una nueva legislación que atienda los problemas de la costa, solamente nos referimos a casos particulares, cuando nosotros recibimos denuncias de personas en todo el país, denunciando el cierre de acceso, la privatización, la otorgación de permisos que nadie sabe cómo los otorgan pero de momento aparecen”, afirmó Uriarte.

A todo eso se suma el problema de “la cantidad de estructuras que quedan en desuso” y abandonadas, por los daños que sufren ante la erosión de las costas, situación que a su vez “está colocando a las comunidades empobrecidas y más vulnerables en un riesgo mayor, porque esos son los espacios que no se atienden”.

De hecho, las jóvenes hicieron su llamado desde un punto en la costa de Loíza donde se pueden ver estructuras abandonadas en la playa, cuya destrucción paulatina continúa al golpe constante de las olas. Sin embargo, al lado de una de esas ruinas, apenas cruzando la calle, frente a la misma playa, se está haciendo el deslinde de una propiedad, con miras a desarrollarla.

A través del Mapa de Costas, sin embargo, ahora la gente podrá señalar todas esas situaciones que estén impactando las costas, a través de un sistema de colores que corresponde a la situación, y con comentarios sobre la misma.

“Específicamente, las opciones que estamos brindando en el mapa son: la remoción de terreno, que incluye remoción vegetal o de arena, las extracciones de arena, el secado de mangles; la venta, que de momento tenemos rótulos de venta en zonas que son colindantes, que aparecen de la nada y nadie sabe cómo llegaron, y que pasa también en zonas de mangles que de momento se rellenan para empezarlos a vender, o la cantidad de espacios costeros que se están vendiendo por las diferentes páginas de bienes raíces; los rótulos de permisos, que es otra constante que encontramos, que de momento en un terreno que es zona marítimo terrestre o que colinda con el espacio de la playa, de momento tenemos un rótulo de la Oficina de Gerencia de Permisos o del Departamento de Recursos Naturales, que nadie sabe cómo los solicitaron, que nadie sabe por qué están ahí, que de momento aparece un dueño de un terreno que ha sido una playa toda la vida para la comunidad”, explicó la directora de Amigxs del M.A.R.

Asimismo, está la opción de “estructuras abandonadas; y el cierre de los accesos, que es otra que hemos estado viendo, que aunque la Junta de Planificación tiene orden específica de que cada 400 metros (de distancia) haya un acceso libre y de calidad para la personas, nos damos cuenta que, a cada rato llega un nuevo propietario que nadie sabe de dónde llegó pero pone una verja y cierra, lo estamos viendo en La Cueva del Indio (Arecibo), lo vimos recientemente en Hatillo, y se repite también en Vieques, donde es una constante y el acaparamiento de terrenos es terrible”.

Las líderes ambientalistas insistieron en que lo que buscan con la plataforma de Mapa de Costas es “que se vean todos estos problemas como un problema de país, y como tal podamos entonces articular soluciones colectivas para esto”.

“Que dejemos de ser unos pocos y que se escuche esa voz de todas las demás personas alrededor de todo el país, para que logremos movilizar tanto la política pública como el trabajo comunitario que se ha estado haciendo en los distintos pueblos, que se vea ese trabajo de resistencia en un solo lugar”, sostuvo Butler Pérez. “La herramienta es evidencia, a nivel de país, de lo que está ocurriendo, que no son casos aislados, no es solo Rincón o Aguadilla, sino en todas las costas de Puerto Rico”.

Al momento, ya suman más de 50 las denuncias en la plataforma Mapa de Costas.

Cabe destacar que, una vez la ciudadanía hace una denuncia, posteriormente se hacen viajes de campo para confirmar y, si es necesario, actualizar la información que se entró a la plataforma. Por último, planean llevar a cabo “la publicación de esos datos” para el tercer trimestre de este año, “porque es bien importante que las comunidades tengan esa información y puedan utilizarla”.

Al portal del Mapa de Costas se puede acceder directamente en mapadecostaspr.com o través de las páginas en redes sociales de Amigxs del M.A.R. Para hacer una denuncia “es un formulario muy sencillo, son botones, se llena superrápido, y da distintas opciones para subir la información”. Para aquellas personas que puedan tener más dificultades con la tecnología, está la opción de simplemente escribir la dirección del lugar, para la posterior validación de datos.

Las jóvenes aclararon que todo se hace de manera anónima. “Lo que pedimos es un correo electrónico para, en caso que la dirección no esté clara, podernos comunicar directamente. Pero la información personal de la persona que haga la denuncia es completamente confidencial. No aparece en el mapa. Así que no hay manera que pongamos en riesgo a una persona que esté haciendo la denuncia”.

Por ahora, no aparece tampoco la coordenada específica, solo el punto donde es la denuncia, “pero no necesariamente cómo llegar, porque somos conscientes que hay muchas comunidades vulnerables en zonas costeras y no queremos colocarlas en una posición de mayor vulnerabilidad, sino por el contrario, que se atienda cómo vamos a trabajar para que estas comunidades puedan permanecer de manera digna y de manera segura en sus espacios, recuperando el ecosistema”.

Amigxs del M.A.R. espera que más comunidades y colaboradores se unan a este esfuerzo de “levantar nuestros propios datos, nuestra propia información que refleje la realidad de las comunidades, y así podamos contrarrestar la información vaga y no necesariamente objetiva que presenta el Estado, que es hasta ahora la única que tenemos”.

“Lo que falta es la voz de la gente. Es lo único que no tenemos, es el ejercicio que no ha hecho el Estado, de ver genuinamente de primera mano qué es lo que está ocurriendo”, insistió Butler Pérez. “Por el contrario, lo que hemos visto es el aumento de violaciones crasas a los bienes de dominio público y las playas del país”.

Para más información, o si tiene dificultades con la plataforma de Mapa de Costas, puede escribir directamente a info@amigxsdelmar.org o llamar al 939-293-5881.