La administración municipal de Ponce mantiene, desde febrero de 2021, cinco vehículos de la Oficina municipal de Manejo de Emergencias (OMME) varadas en un taller mecánico.

Así lo denunció el empleado de la dependencia Ángel Archevald, al destacar que la exigencia por la reparación diligente de los vehículos es una denuncia recurrente.

“El mantenimiento a esos vehículos es pésimo. Esto no viene de ahora de esta administración. La administración de la exalcaldesa (María) “Mayita” Meléndez estuvo 12 años y no hizo nada. Yo entiendo que los representantes de Ponce y los senadores de Ponce, como maximizan dinero para (el Departamento de) Obras Públicas y la Policía Municipal, deben asignarle dinero al departamento de Manejo de Emergencias Municipal, porque es un servicio directo al pueblo y eso no se ha visto”, resaltó.

Según denunció a Primera Hora, los vehículos incluyen cuatro ambulancias y un camión de rescate. Los cinco vehículos están en el Taller López en La Cuarta “a agua sol y sereno”. Al momento, empleados del OMME hacen uso de tres unidades recién adquiridas.

“El problema es de dólares y centavos. La falta de mantenimiento adecuado, la falta de nueva adquisición de equipo. Faltan adiestramientos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico”, señaló al también mencionar que ningún vehículo tiene su marbete al día.

Otro reclamo que Archevald mencionó es que se les haga justicia salarial a los empleados de la OMME, pues el incentivo de $300 que se otorgó en marzo es un alivio muy módico al salario base ya que, previo al aumento, los técnicos básicos generaban cerca de $1,189 al mes, mientras que el paramédico devengaba unos $1,370. En marzo también se otorgó a los primeros respondedores un incentivo de $1,500 en marzo del 2022 y en marzo del 2023, sufragados de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

“Sí el alcalde (Luis Irizarry Pabón) dio un incentivo de $300, pero hace falta más. Como hicieron justicia a la Policía Municipal, yo entiendo que (los empleados de la OMME también) merecen lo mejor”, comentó.

Es precisamente las condiciones de trabajo, falta de equipo y el exiguo sueldo que ha desanimado a muchos empleados de la dependencia, motivándolos a dimitir a sus posiciones.

“Las renuncias son la orden del día, por la falta de pago de un buen sustento. Las plazas se quedan vacantes y se pierden, porque la burocracia del Estado para reemplazar esos empleados conlleva un número de meses”, indicó.

Según Archevald, el director de la OMME, Jorge Mercado, “esquiva” reunirse con los empleados para discutir estos asuntos, por más peticiones que se le haga.

“Él esquiva las reuniones, Lo que pasa es que no hay una comunicación directa. Se hacen peticiones, se hacen reuniones y, de todo lo que se habla, si se hace el 2% es mucho”, adujo.

Este diario solicitó reacción de parte del municipio y aún espera respuesta.