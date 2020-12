(The Associated Press)

El epidemiólogo Juan Carlos Reyes, exintegrante del “task force” médico, solicitó un “cambio drástico” en las medidas que se han tomado para combatir el COVID-19 en Puerto Rico ante el alza en los contagios, muertes y hospitalizaciones.

Precisamente, el Departamento de Salud reportó hoy la cifra récord de 22 muertes por coronavirus SARS-CoV-2, lo que eleva el total de fallecidos por la enfermedad a 1,144.

“La tendencia en el reporte es que vamos en aumento y viendo que en estas últimas semanas se reportan más de 15 muertes diaria, es algo que nos preocupa mucho”, indicó Reyes en entrevista telefónica con Primera Hora.

Entre los decesos reportados hoy en el informe mañanero de la agencia salubrista del País -que no necesariamente significan que ocurrieron en las pasadas 24 horas- se encuentra el de un joven de 23 años de la región de Bayamón.

Ante esto, el también director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recalcó que los jóvenes no solo son propagadores del COVID-19 sino que también pueden llegar a morir si se contagian.

“Yo quiero recalcar que perdí una de mis mejores estudiantes sin condiciones preexistentes al inicio de la pandemia. Esto no es nuevo. Es cuestión de probabilidad. Es mucho más probable que una persona de 60 años o más, con condiciones preexistentes muera, pero no es que no es probable que un joven muere. Hemos visto jóvenes y saludables que han muerto”, alertó.

El experto también catalogó como una “situación difícil” el aumento en hospitalizaciones.

Exhorta a buscar alternativas

Por otro lado, Reyes exhortó a buscar diversas alternativas con las que se pueda atajar la propagación del coronavirus en el País a la vez que se salvaguarda la economía.

“Tenemos que hacer un cambio drástico en los que estamos haciendo, cambios prácticos para mejorare esto”, apuntó.

De acuerdo al catedrático algunas medidas tomadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no han surtido mucho efecto en la ciudadanía.

“En el toque de queda si sales a la calle ves una cantidad de personas en las calles. No se está implementando como se esperaría”, mencionó.

El epidemiólogo resaltó que la literatura científica mundial es clara en identificar los lugares cerrados y en los que circula el aire acondicionado como zonas de alto riesgo para la propagación del virus. Es por esto que exhortó a trabajar con esos espacios para detener la curva de contagios.

Entre las recomendaciones que ofreció se encuentra que los establecimientos cerrados utilicen los estacionamientos, aceras y terrazas para ofrecer sus servicios.

“Hay que sacar los gimnasios para afuera, los restaurantes para afuera y las iglesias para afuera”, sostuvo.

No obstante, Reyes expresó no creer en un cierre total o “lockdown” para enfrentar al coronavirus.,

“Ya la economía está maltrecha. La economía no podemos trancarla, pero hay que hacerla más creativa”, aseveró.

Unas Navidades diferentes

Por último, el exintegrante del “task force” médico alertó a la ciudadanía a no bajar la guardia en esta época navideña, cuando ya hay noticias de que se comenzará a distribuir la vacuna en países como Gran Bretaña o Rusia.

“Van a empezar a vacunar, eso es algo bueno, pero eso depende de un plan de implementación de vacunación y eso va a tomar tiempo. Lo que ocurra en navidades nada tiene que ver con la vacuna. Nuestra conducta en Navidad tiene que ser como si no tuviéramos vacunas”, advirtió.

Reyes destacó que se necesitaría que el 70% de los ciudadanos de Puerto Rico esté vacunada para lograr que haya inmunidad poblacional.

“El gobierno tiene que hacer su parte, el sector económico tiene que hacer su parte y los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Si el gobierno implementa la orden ejecutiva como debe ser y el sector económico y los ciudadanos hacen lo que tienen que hacer vamos a tener unas mejores Navidades. Pero tenemos que tener claro que estas navidades van a ser diferentes a las que estamos acostumbrados”, puntualizó.