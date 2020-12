Aunque este año la dinámica del Viernes Negro cambió por motivo de la pandemia por el COVID-19, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) asegura que las ventas fueron exitosas, y que solo se quedaron un poco por debajo del año anterior, aun con las limitaciones de capacidad por la Orden Ejecutiva.

“Las ventas de Black Friday combinadas con todo lo que fue las ventas de las semanas previas fueron exitosas porque se han podido lograr las ventas, un poco por debajo de lo que fueron el año pasado, pero se ha evitado las aglomeraciones y se ha cumplido con todas las medidas de prevención de contagio. No fue un súper éxito en ventas, pero eso era precisamente lo que se estaba buscando con el Black Friday, que fuera algo diluido y se demostró que fue exitoso”, explicó Adolfo González, presidente de la asociación.

Para González, a diversificación y extensión de las fechas de ventas especiales, abonó a que los números obtenidos no estén demasiado distantes a los de años anteriores.

“Tenemos que verlo como un presagio y un preámbulo a lo que podemos esperar estas navidades, donde los consumidores están buscando otras formas de comprar que incluyen las que es online, muchos incluyen pedidos online y recoger en la tienda, todas las modalidades para poder hacer sus compras, poder hacer sus regalos minimizando el riesgo de contagio”, dijo el presidente.

No obstante, según Shantal Benet de la Firma Inteligencia Económica, el índice de actividad económica- que recopila cuatro de los indicadores más importantes de la economía, incluyendo el empleo, las ventas de cemento, consumo en gasolina y la generación de electricidad- sigue estando por debajo, lo que es una señal de alerta que debe ser considerada para futuras restricciones del gobierno.

“Lo que tenemos de enero para acá es una caída económica de un 52% en lo que va de año. Eso es un promedio de 5.8% mensual de caída del índice de actividad económica agregado cayendo la economía”.

“Las ventas acumuladas de las ventas al detal están 12.1% más bajas que el año anterior. Las ventas al detal enfocadas en asuntos comerciales también reflejan una caída en abril y se ve mejorando, pero todavía por debajo. Las ventas de tiendas por departamentos están 23% por debajo, al igual que los recaudos fiscales estamos 34% por debajo. Todavía no vemos una recuperación económica, no vemos que hay estímulos federales que van a llegar, así que esto no tiene un salvavidas que venga a largo plazo. Lo que estamos viendo es la caída de muchos de los indicadores importantes que mantienen la economía”, especificó Benet.

Catastrófico el ‘lockdown’

Para la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, el optar por un ‘lockdown ' en cualquiera de sus modalidades sería una decisión desastrosa para los pequeños y medianos comerciantes.

“Nunca hemos dejado de estar en un lockdown, que ha variado en intensidad desde marzo 15 de este año. En un momento dado, al principio, hubo algo que se llamaba un ‘lock down parcial’, que las ventas eran por servicarro o por entrega que eso es algo que redujo las ventas en un 90%. Un lockdown parcial sería también prácticamente igual de catastrófico”

“Creo que nosotros comenzamos con un lockdown de 0, de ahí nos dieron un 30%, aumentamos a un 55%, luego a un 75% de ocupación. Y, ahora nos bajaron a un 30% nuevamente. Yo no veo cómo podemos roer más este hueso para que sea diferente. Cualquier determinación que se tome va a tener unos efectos consecuentes y nefastos en la industria de centros comerciales”, aseguró el licenciado Francis Xavier Gonzalez, vicepresidente de la ACCP.

Para Daneris Fernández, miembro del Task Force Económico y presidenta de la firma de consultoría DGF Consulting Group, la industria de centros comerciales ha estado trabajando proactivamente en su Programa de Vigilancia Colaborativa, y asegura que diariamente cuentan con observadores que miden los parámetros acordados para asegurar el cumplimiento.

Según Hernández, de los 21 centros comerciales que hay en la Isla, 19 están reportando data y asegura que al día de hoy cuentan con unas 2.23 millones de muestras.

A su vez, especificó que los parámetros observados son: el uso de mascarillas (nariz y boca) con un 99.3% de cumplimiento, el distanciamiento físico (de 6 pies) para un 98.2%. En términos de las aglomeraciones (acceso a las líneas de no más de 20 personas en distanciamiento) los centros comerciales han logrado un 97.85% de cumplimiento, mientras en el uso de la capacidad máxima de los centros comerciales aseguran han cumplido en un 100%.

Para Fernández estas estadísticas sustentan la posición de la Asociación de Centros Comerciales en cuanto a un posible ‘lockdown’, lo que entiende debería ser examinado por el gobierno antes de tomar cualquier determinación en las próximas horas.

“Entendemos que con estos datos es importante que el Estado pueda tomar las decisiones correctas y que sea una herramienta para que el enfoque de la fiscalización se dé en otras áreas donde estos programas no se han implementado”, sostuvo la consultora.