Un experimento desarrollado por puertorriqueños, que permitirá estudiar el comportamiento de las ondas sonoras en materiales que simulan la superficie de los asteroides, saldrá mañana, domingo, hacia el espacio, rumbo a la Estación Espacial Internacional.

El anuncio lo hizo la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, que fue donde se originó el proyecto que llevará a la Isla nuevamente hacia el espacio. Esto, a cinco años del lanzamiento del primer satélite puertorriqueño.

Según se informó en comunicado de prensa, fueron un profesor honorario, seis egresados y dos estudiantes del programa de Ingeniería los que desarrollaron el proyecto.

PUBLICIDAD

La investigación, liderada por el doctor Amílcar Rincón Charris, profesor honorario de Ingeniería del Recinto de Bayamón de la Inter e ingeniero de Collins Aerospace Puerto Rico, tiene sus orígenes en 2021. Se explicó que, tras el lanzamiento del satélite PR-CuNaR2, el investigador emprendió este nuevo proyecto, junto a estudiantes de dicho recinto universitario, llamado MESSAR (Experimento de Velocidad del Sonido en Regolitos de Asteroides en Microgravedad).

El lanzamiento de MESSAR está pautado para las 11:47 a.m., hora de Puerto Rico, desde el complejo de lanzamiento espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

El instrumento científico viajará a bordo de la nave Cygnus XL de Northrop Grumman, que será impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX como parte de la misión de abastecimiento comercial NG-25. De posponerse el lanzamiento, la próxima oportunidad será el lunes, 30 de noviembre, a las 11:24 a.m., hora de Puerto Rico.

“Cinco años después del lanzamiento del primer satélite puertorriqueño volvemos a tener a un profesor, egresados y estudiantes de nuestra Universidad vinculados a una misión espacial. Este acontecimiento es motivo de profundo orgullo para toda la comunidad universitaria de la Interamericana. Estos logros demuestran el alcance que puede tener la educación universitaria cuando propiciamos espacios para la investigación, la innovación y la colaboración. En Puerto Rico tenemos el talento y la capacidad para generar conocimiento científico y aportar a la solución de grandes desafíos de la humanidad”, expresó la doctora Jacqueline Álvarez Peña, presidenta interina de la Universidad Interamericana.

PUBLICIDAD

El equipo de trabajo de MESSAR contó con la participación de los ahora egresados Sebastián Medina Maysonet, Edwardivan Labarca, Lucas Soto Balseiro, Karelia Silvestrini, Jamie Vázquez y Carlos García, así como de los hermanos Alejandro Rincón Torres y Karina Rincón Torres, estudiantes del programa de Ingeniería del Recinto de Bayamón e hijos de Rincón Charris.

La investigación busca indagar en la velocidad de sonido del regolito, que es una capa de materiales fragmentados, entre ellos polvo y partículas de roca, que recubre la superficie de diversos cuerpos celestes.

La investigación permitirá examinar cómo se transmite el sonido entre estos materiales cuando la influencia de la gravedad sobre las partículas es considerablemente menor que en la Tierra, según se detalló.

“Los hallazgos podrían aportar información sobre la composición y el comportamiento físico de los asteroides, así como contribuir al desarrollo de modelos matemáticos y computacionales que permitan anticipar su respuesta ante fuerzas externas. Este conocimiento reviste particular interés para las investigaciones sobre defensa planetaria, dirigidas a reducir los riesgos que representarían eventuales impactos de cuerpos celestes contra la Tierra”, explicó el doctor Rincón Charris.

Este proyecto recibió el apoyo de NASA Puerto Rico Space Grant y el financiamiento del programa Puerto Rico NASA EPSCoR. Además, tuvo continuidad en los laboratorios de Engine 4, del Municipio de Bayamón. Su desarrollo también contó con la colaboración de Collins Aerospace y Voyager Space, entre otros integrantes del sector científico y aeroespacial.