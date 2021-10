Aunque la tasa de positividad de casos, hospitalizaciones y muertes de COVID-19 permanecen bajas en Puerto Rico, expertos llamaron este jueves a la ciudadanía a no bajar la guardia y tomar las debidas precauciones para contener futuros contagios del coronavirus durante el fin de semana de Halloween.

La consultora de investigación de Ciencia Puerto Rico, Dra. Roberta Lugo Robles, indicó que el público aún no puede estar confiado en empezar acudir con frecuencia a eventos y espacios multitudinarios aunque la isla se encuentra en un “valle”, es decir, en una fase donde contagios, hospitalizaciones y decesos se han mantenido bajos por un periodo de tiempo consistente.

“Los eventos se pueden realizar, pero uno, como individuo, tiene que tomar las medidas preventivas y decir: ‘sí acudí esta semana a un evento, pues no acudiremos en esta semana a otro’”, expresó la epidemióloga clínica. “Hay que seguir protegiéndonos con lo que son las medidas preventivas porque, ciertamente, a pesar de que la vacunación sí reduce la probabilidad de desarrollar enfermedad severa y hospitalización, no nos exime de la infección”.

Igualmente, Lugo Robles insistió que los residentes deben ser “consistentes” con las medidas de seguridad preventivas, como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico, ya que el COVID-19 “forma parte de lo que es nuestro diario vivir”.

Mientras tanto, la infectóloga, Dra. Ángeles Rodríguez, urgió particularmente tanto a padres de niños como adultos jóvenes en procurar, si es posible, el uso mascarillas KN95 o doble mascarilla quirúrgica si acuden en algún espacio donde haya aglomeración de personas, aún cuando la isla cuenta con más de 2.3 millones de personas que completaron la fase de vacunación contra el novel virus.

“Que haya una actividad que solo sea para vacunados no garantiza que eso no se convierta en un evento ‘super-spreader’”, expresó la doctora, quien indicó que todavía no es momento de declarar victoria cuando aún no se ha visto si habrá algún cambio en tendencias luego que el gobernador Pedro Pierluisi eliminó la orden de cierre obligatorio y la Ley Seca después de la medianoche.

Igualmente, la experta en enfermedades infecciosas recomendó a todo residente tratar de organizar eventos donde se logre mantener los niveles de riesgo de contagio bajos, como actividades al aire libre donde se pueda practicar el distanciamiento entre individuos.

Llamado a refuerzo de vacunación

Ambas expertas que Primera Hora consultó auguraron que toda persona elegible a las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 aprovechara una ocasión para seguir fortaleciendo su sistema inmunológico contra la enfermedad que ha costado más de 3,200 vidas en la isla desde que la pandemia comenzó en Puerto Rico.

“Esta vacuna de refuerzo es importante porque los ensayos clínicos, lo que nos dicen, es que esa respuesta inmunitaria se debilita a través del tiempo”, expresó Lugo Robles. “Yo siempre comparo mucho esto cuando uno le echa gasolina al carro; cuando nosotros nos vacunamos, tenemos el tanque lleno porque tenemos las dos vacunas, nuestro sistema inmune está trabajando produciendo los anticuerpos. ¿Pero qué pasa? A medida que tú usas un carro, la gasolina va bajando, pues así también va bajando nuestra respuesta inmune”.

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), personas de 65 años o más y residentes de 18 años que trabajan en espacios de alto riesgo de contagio, viven en centros de cuido prolongado o padecen de condiciones médicas subyacentes son elegibles para la vacunación de refuerzo.

“Así que es importante para recibir esa vacuna de refuerzo para volver a recargar nuestro sistema inmune, para volver a generar esos anticuerpos, y que nuestro cuerpo esté listo para cuando nos expongamos al virus que causa el COVID-19″, expresó.

Igualmente, recomendó a padres con niños de 5 a 11 años a inocularnos tan pronto los CDC provean las guías para administrar el fármaco en esta población y “poder abrazár más lo que es esas tasas de vacunación y tener la comunidad más protegida”.