¿Son efectivos los desinfectantes caseros?

Si es en base a una solución de hipoclorito de sodio (cloro) sí, son efectivos. Un galón de agua con cinco cucharadas de cloro, se menea bien para mezclarlo y se pone en un atomizador y se puede poner en un paño para limpiar superficies. Eso es efectivo. Lysol, Cavicide y los pañitos impregnados de cloro también. En términos del ‘hand sanitizer’, todo lo que tenga alcohol con más de 60% (es efectivo). Hay foros en internet que dan recetas y lo mezclan con lanolina y otras cosas. Es mejor que nada partiendo de la premisa que usan alcohol de más de 60%.

¿Es recomendable usar mascarillas?

Sigue siendo un punto controversial. En este momento histórico, una mascarilla se necesita por unas pocas razones: que tengas una infección activa y no quieras infectar a los demás, o que tengas algún tipo de infección crónica o que tu sistema inmune esté comprometido, como los pacientes de quimioterapia. Y si necesitas una mascarilla, no debes estar en la calle. Las mascarillas no se pueden usar por una o dos horas corridas porque se humedecen y pierden el efecto. Los respiradores particulados, las llamadas N95, deben dejarse para los trabajadores de la salud que atienden personas enfermas. Usarlas contribuye a la escasez y da un falso sentido de seguridad, porque lo que puede evitar es que te toques la boca y nariz, pero igual te puedes tocar los ojos.

¿Es cierto que los virus no viven en temperaturas altas? ¿Se disipará en verano?

Eso es parcialmente cierto. Sabemos que hay ciertos virus que no se adaptan a temperaturas calientes y poco húmedas. Pero de este virus no sabemos cómo se está comportando. En la familia de los coronavirus, las primeras cuatro cepas son las que causan el catarro común y los tres más recientes (SARS, MERS y COVID-19) que conocemos que son más contagiosas, causan enfermedades respiratorias severas en los seres humanos. Estamos extrapolando datos de otros coronavirus que en temperaturas de más de 27 grados centígrados (80 grados Faherenheit) no se replican y no sobreviven. Pero decirte eso de este virus no me atrevo porque aún estamos aprendiendo mucho de él.

¿Tomar té o bebidas calientes acaba con los virus?

Los chinos toman mucho té caliente. Hay un principio no estudiado científicamente que dice que la bebida caliente a nivel de la orofaringe (la parte de la boca en que se une el paladar con la parte nasal) propicia que si hay ciertos tipos de virus, el efecto del calor del té lo minimiza y entonces se puede tragar y el virus se inactive en los ácidos gástricos. Yo no puedo decir si esto está probado científicamente. No puedo decir categóricamente que eso es un remedio, pero sabemos que mucha gente se siente mejor tras tomarse un té caliente.

¿Es cierto que el virus puede repetir?

La respuesta más científicamente aprobada es que no sabemos. Hay una persona, que es el Dr. Anthony Fauci, director de la división de enfermedades infecciosas y transmisibles del NIH (National Institutes of Health), lleva casi tres décadas allí y ha pasado por seis administraciones. A mi entender es un genio. Hace una semana le hicieron la misma pregunta y él dijo que puede que sí o puede que no. Que lo sabremos al final de esta epidemia. En otras palabras, esto podría ser “seasonal” o de temporada, o puede que sea como la influenza, que se ha convertido en algo de todo el año. Pero no sabemos.

¿Cuál es el tiempo de vida del coronavirus en aire y en superficies?

Ya hay bastantes datos de China, Singapur y Hong Kong que han mirado esto. Desde aire hasta superficies, dependiendo de si es una superficie porosa, una tela que absorba, o una (superficie) como el “stainless Steel”, hablamos desde tres horas hasta 12 o 17 horas.

¿Cuándo es necesario acudir a la sala de emergencia de un hospital?

Tratamos de educar a la comunidad para que detecte los síntomas cardinales: fiebre y tos seca. Esos signos se han identificado desde el principio. El 93% o 94% de los infectados desarrollan fiebre de 38 (centígrados) o más. La tos la desarrolla el 76% a 78%. Si usted tiene fiebre y tos seca, y estuvo en contacto con alguna persona que se sospecha o que fue diagnosticada, o que viajó recientemente, levante una alerta y llame a su médico. Su médico debe instruirle qué hacer. Pero si el paciente no tiene médico, es algo agudo y está bien comprometido, hay unas líneas telefónicas que del Departamento de Salud que instruyen al público sobre qué hacer. Si es de vida o muerte debe ir a Sala de Emergencias, aunque no queremos abarrotarlas y poner a más personas en riesgo.

¿Existe riesgo de contagio mediante relaciones sexuales?

No. Hasta el momento no se ha identificado a diferencia del Zika, que lo vimos en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. En el principio de la epidemia se demostró eso. Pero en este caso, el virus aparece en sangre, pero no parece que se transmita sexualmente.

Una vez diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento?

Buena hidratación y descanso. No hay tratamiento de pastillas, ni nada. Se está trabajando en eso y están comenzando a salir datos de ciertos antivirales que se usan para otras enfermedades, como influenza, VIH y malaria que, aparentemente, surten efecto. Pero no hay datos científicos que digan que un tratamiento en específico es efectivo. Sí se está haciendo mucho estudio y creo que para el próximo mes, como mucho, muchos de estos datos serán analizados y tendremos más información.

Una persona asintomática, ¿puede infectar a otros?

El periodo de incubación está entre los dos y los 14 días. Como toda distribución epidemiológica, hay personas que se salen de la curva y a los 21 días están incubando y hay personas que antes de los dos días pueden ya transmitirla.