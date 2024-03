Humacao.- Desde la escuela superior, la profesora Desireé Cotto Figueroa sabía que quería estudiar astronomía, pero en Puerto Rico no existía la opción. En el 2016, tras comenzar a trabajar como profesora en su alma mater, la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), tenía clara la meta de brindarle a los estudiantes la oportunidad de adentrarse en la exploración del universo y el estudio de los astros, galaxias y fenómenos cósmicos.

Fue así que en el 2022, como docente del Departamento de Física y Electrónica, inauguró una concentración menor en astronomía, la única en Puerto Rico dirigida a estudiantes interesados en esta rama de la ciencia.

“Desde que salí de la escuela superior, quería estudiar astronomía y en Puerto Rico esa opción de tener un programa concentrado en astronomía no existía”, contó Cotto Figueroa, quien dirige el Departamento de Física y Electrónica de la UPRH. “Esto fue una de las cosas que me motivó a hacer esta propuesta”.

Para Cotto Figueroa era importante establecer la concentración menor para que los estudiantes tuvieran una educación formal en esta área de interés, pero aseguró que es solo el comienzo para el desarrollo de los estudios de astronomía en Puerto Rico.

La concentración menor que ofrece la UPRH fue diseñada dentro del Departamento de Física y Electrónica, pero está abierta a que alumnos de otras áreas puedan adentrarse en este campo.

“Por ejemplo, con biología, ahí está la rama de astrobiología, entre otros. Y no solo para estudiantes de otros departamentos de ciencia, sino para la universidad entera”, precisó la directora del departamento.

Para la estudiante Alondra Morales Santiago, realizar la concentración menor en astronomía le ayudará a sumergirse en la astrofísica.

“El conocimiento de aquí (la astronomía) me puede llevar también a otras ramas, no necesariamente me limita, sino que hay muchas cosas que puedo seguir estudiando”, dijo Morales Santiago.

El programa de astronomía se compone de tres cursos que brindan una introducción general a esta ciencia. Los estudiantes recibirán aprendizaje sobre la historia de la astronomía, los movimientos de los objetos celestes, telescopios, los planetas, estrellas, su evolución, entre otros temas relacionados.

“Si queremos continuar estudios graduados, ya tenemos una cierta ventaja o conocimiento que nos puede facilitar el proceso de esos estudios”, explicó, por su parte, Julián Abreu Cintrón, uno de los primeros estudiantes que se gradúa formalmente este año de la concentración menor.

La profesora y sus estudiantes animan a cualquier persona interesada en estos estudios a que considere el programa.

“No tengan miedo, si tienen la llama y tienen la curiosidad, con eso pueden llegar de aquí a la luna”, expresó, en tanto, la estudiante Analaura Díaz Gómez.

La doctora Desireé Cotto, es también la coordinara del Observatorio Astronómico de la UPRH. ( Wanda Liz Vega )

Recurso imprescindible

La formación de los estudiantes de la UPRH no depende únicamente de la teoría, sino que también cuenta con recursos como el Observatorio Astronómico para que pueden llevar lo aprendido a un nivel práctico.

El observatorio fundado en 1985 para el avistamiento del cometa Halley, le brinda a los estudiantes estudios prácticos en el manejo del telescopio y análisis de datos.

Cotto Figueroa, quien también dirige el Observatorio Astronómico, afirmó que este recurso ha ayudado a sus estudiantes de astronomía a facilitarles sus estudios e investigaciones. También expandirán sus recursos el próximo semestre con la adquisición de un radiotelescopio.

Además, el observatorio es miembro del National Undergraduates Research Observatory (NURO), un consorcio con más de 10 universidades en Estados Unidos.

“Semanalmente, ellos (los alumnos) practican cada uno cómo manejar este domo, este telescopio, y eso facilita la práctica”, explicó la profesora.

Los estudiantes también reciben una variedad de oportunidades para profundizar en este campo, que incluye viajes como el que hará el equipo de investigación a Texas en abril de 2024 para observar el eclipse solar total. También, están asociados con NASA Puerto Rico Space Grant Consortium.

Incluso cuentan con un enlace con Morehead State University en Kentucky para que estudiantes del Departamento interesados en la maestría en Ingeniería de Sistemas y Ciencias Aeroespaciales sean aceptados en este programa.

“Para mí es un gran honor poder regresar (a la UPR en Humacao) y brindar oportunidades a los estudiantes, tal como se me ofrecieron a mí, y poder contribuir al desarrollo de la astronomía”, expresó Cotto Figueroa.