Mientras un grupo de investigadores del Cuerpo de Bomberos y del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) realizaban la pesquisa sobre las posibles causas de una explosión ocurrida ayer y que destruyó una de las viviendas de la urbanización Mansiones de los Artesanos, en Las Piedras, los vecinos intentaban hoy superar el golpe del susto vivido ayer y también comenzar reparaciones o soluciones temporeras en sus casas, mayormente para puertas y ventanas.

El violento estallido destruyó una de las casas y causó un sinnúmero de daños a las demás casas de los alrededores, además de provocar la muerte de un hombre y quemaduras graves a su esposa, que continúa con un pronóstico reservado en la Unidad Estabilizadora del Centro Médico de Río Piedras.

“Ayer, da la casualidad, estaba el eclipse y eso, nos dedicamos a verlo. Somos caminantes de la mañana, pero ayer como nos quedamos viendo el eclipse, nos levantamos como a las 9:00 a.m. Estaba en la cocina, preparando desayuno y de momento escucho una explosión. Me cae el ‘screen’ de la puerta encima: ‘wao ¿qué pasó?’. Parece como si fuera en tu casa. Salí, abrí la puerta del garaje, que tuve la dicha que no se afectó, salí y cuando miro veo a todo el mundo corriendo hacia acá, veo vidrios por todos lados, un reguero terrible, veo la gente que salen en pantalones cortos, sin camisa, descalzos, y cuando de momento veo el incendio de la casa. Le digo a mi esposa ‘mira es la casa de los nuevos vecinos’ ”, relató Adalberto Vázquez sobre los sucesos de la mañana del viernes.

Agentes del Cuerbo de Bomberos y de ATF continuaban con las labores de inspección estructural y con la pesquisa sobre la explosión del viernes.

“Salimos y cuando llegamos hay un incendio brutal. La señora sale, la recogen los vecinos de enfrente. Es una situación de caos, no sabes si va a volver a explotar. Ya la señora está, dice que el señor está dentro de la casa. Todo el mundo empieza a retirarse. Es algo lamentable. Son vecinos nuevos, una señora que viene de tierras lejas, viene de Inglaterra, buscando a lo mejor algo nuevo, el calor de este país, a lo mejor el calor de la gente, que aquí la gente es amable. Y que se dé esta situación es bien doloroso, bien doloroso”, agregó Vázquez.

Sostuvo que “todo el mundo se afectó. En casa la puerta del frente está torcida, no puedo salir por ella, tengo que salir por la puerta del garaje. Tengo daños en puertas y ventanas. Bueno, encima de la terraza de mi casa hay vidrios. Hasta allá llegaron los vidrios (más de 200 pies de distancia). Y la puerta, una puerta de seguridad, una puerta fuerte, está torcida, no puedes moverla”.

Lamentó la situación de otros vecinos que tienen pérdidas mucho mayores, pero “gracias a Dios, pues estamos bien, estamos vivos”.

No obstante, Vázquez aseguró que “hay mucha ansiedad”.

“Estaba hablando con mi vecina y me dice que no durmió anoche. Hoy es el despertar. Ayer fue el momento de todo el mundo con la adrenalina arriba, viendo lo que estaba pasando, pero hoy es el despertar. Hoy tú ves tu casa, que la tenías bien, que está con las puertas rotas, que tiene ventanas con cristales en el piso. Es tú hogar, es el lugar donde tú te sientes seguro. Y hoy, esa seguridad... estamos en un acceso controlado, pero la seguridad es que tú cierres tu puerta y tiré el seguro y sé que por lo menos aquí no tengo que hacer más nada”.

Precisamente para atender el trauma y los temores de la comunidad, el municipio de Las Piedras mantenía en la urbanización varios recursos para brindar apoyo, como trabajadoras sociales, psicóloga y otras, e incluso el alcalde Miguel López Rivera estaba también allí para asistir en lo que fuera necesario. Otras agencias y entidades, como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y la Cruz Roja Americana, también han llegado a la urbanización a brindar apoyo.

“Estamos visitando en la comunidad para ofrecerle apoyo emocional a los residentes”, comentó Sheika Morales, psicóloga clínica del municipio de Las Piedras. “Como es de esperarse en situaciones traumáticas y desastres, hemos encontrados mucho temor, miedo, temor de volver a repetir el evento, los ruidos, inseguridad, mucha preocupación, mucha tensión”.

Comentó que la revisión que hicieron varios ingenieros a las casas ofreció “un poco de seguridad” a la comunidad y además muchos residentes pudieron ellos mismos “reconstruir o asegurar sus hogares”.

Resaltó que ha habido mucho apoyo dentro de la comunidad y los vecinos se han estado ayudando mutuamente, “y eso los ha ayudado a fortalecerse”.

No obstante, dijo, “hemos tenido casos de niños, adolescentes que hemos necesitado intervenir, escuchan ruidos, las puertas, y hay mucho sobresalto todavía. Y eso es normal para el tiempo de ocurrencia, porque fue reciente, apenas fue ayer”.

La psicóloga recomendó a cualquier vecino que sienta la necesidad que busquen apoyo. “Si te sientes confundido, inseguro, triste, lloroso, intranquilo, tenso, ansioso, buscar ayuda y hablar. Y también es importante reconocer que hay personas que requieren su espacio, que no es el momento para ellos ahora, pero por lo menos demostrarle que estamos ofreciendo apoyo”.

Morales indicó que han ido tocando puerta a puerta, y estarían dando seguimiento a todo aquel que lo requiera.

En cuanto a las ruinas de la vivienda, entrada la tarde, los investigadores estaban colocando tablones de madera para que sirvieran de piso, y así poder continuar con su pesquisa.