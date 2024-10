Unas 21 residencias aledañas a la casa que sufrió una explosión temprano hoy en la urbanización Pacífica en Trujillo Alto, también presentan algún tipo de daño estructural y tuvieron que ser desalojadas, confirmó el comisionado del Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Marcos Concepción.

El estallido ocurrió temprano hoy, martes, cuando vecinos reportaron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Como consecuencia de la explosión, una mujer identificada como Maricarmen Maldonado García, de 51 años, murió. Esta fue encontrada entre los escombros en la residencia.

El hijo de la víctima, un joven que no ha sido identificado, está herido y permanece en el Centro Médico de Río Piedras. Se desconoce su condición.

PUBLICIDAD

Relacionadas Identifican a mujer fallecida tras explosión en casa de Trujillo Alto

Al momento, las autoridades no han logrado identificar la causa de la explosión, aunque sospechan que pudo haberse tratado de un escape de gas. La tarea se ha dificultado porque según explicó Concepción a Primera Hora, parte de la estructura donde ocurrió el evento está “comprometida”.

“Aún la causa no la tenemos debido a que la casa está comprometida. Hay posibilidad de que se trate de una gran concentración de gas. Logramos entrar a una parte de la residencia, pero hay otra que no (hemos podido entrar). Queremos estar seguros de que (la casa) no va a colapsar cuando estemos allí”, dijo el funcionario, que también apuntó a que al lugar ya llegaron ingenieros estructurales para evaluar esa vivienda y las demás afectadas.

Los residentes de otras 21 casas fueron desalojados del lugar por motivos de seguridad. Todas estas estructuras presentan algún tipo de daño.

“Todas esas 21 casas tienen algún tipo de daño, algunas tienen daños en las puertas, otras el cemento despegado, daños en las ventanas, pero todas esas presentan algún tipo de daño a la estructura”, sostuvo Concepción.

También hay vehículos afectados.

El Plan del Negociado de Bomberos es evaluar las estructuras y la zona alrededor de donde ocurrió la explosión para asegurarse de que los residentes de esas otras casas puedan regresar hoy mismo a sus viviendas. El trabajo, no obstante, podría tomar horas.

Concepción no descartó que las labores de evaluación en las casas cercanas pueda extenderse hasta mañana, aunque el plan es que se concluya hoy.

La División de Explosivos del Negociado de la Policía, así como la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio de Trujillo Alto colaboran en la escena con la pesquisa con el Negociado de Bomberos.