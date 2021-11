San Lorenzo. En otro incidente que ha conmovido al País, el matrimonio de Rosa González Medina, de 85 años y su esposo, Santos Hernández Aponte, de 87 años, fueron afectados hoy por una explosión y un incendio, ocasionado por un aparente escape de gas.

Don Santos sufrió quemaduras en un 70 por ciento del cuerpo y permanece recluido en estado grave en la Unidad Estabilizadora en el Centro Médico, mientras que su esposa, que sufrió sofocación por inhalación de humo, fue trasladada al Hospital Menonita de Caguas.

El incidente se registró en horas del mediodía de hoy en la residencia del matrimonio ubicada en la urbanización Luis Muñoz Marín en el pueblo de San Lorenzo. Un equipo integrado por bomberos y especialistas en la investigación de incendios evaluaba el lugar en la tarde de ayer para determinar las causas de la explosión y del fuego.

“Hasta ahora no tenemos mucha información, mi abuela está estable y mi abuelo está en condición grave. Pedimos mucho respeto y oraciones por ellos”, dijo a Primera Hora Axel Ortiz, de 24 años, nieto de Don Santos y Doña Rosa.

“No sabemos exactamente qué pasó. Ellos usaban gas para la secadora”, sostuvo el joven. Agregó que al momento del estallido acompañaba a los viejitos una cuidadora, quien no sufrió daños.

El comisionado del Negociado de Bomberos, Marcos Concepción, quien se personó al lugar, dijo que bomberos lograron extinguir el incendio que fue localizado en un área posterior a la residencia, en lo que aparenta ser un almacén o covacha. Indicó que después de controlar el fuego, “los compañeros se percatan que hay un tanque de gas dentro de la residencia y de momento esa es la información que tenemos”.

Añadió que al parecer son dos tanques de gas de 100 libras, pero dijo que los investigadores no habían entrado todavía a revisar la escena. Concepción sostuvo que el investigador (fire Marshall) Abelardo Pérez García se encargaría de la investigación para determinar si fue un escape de gas o qué pudo causar el incendio.

Dijo que tan pronto tengan listo el informe de la investigación, lo harán público para que la información llegue al pueblo. “Han ocurrido varios incidentes aparentemente por gas, pero la ciudadanía debe mantener la calma. Esto no es algo que pase todos los días. Son emergencias y las emergencias no avisan. Esto sucedió con gas aquí hoy y también sucede con estufas eléctricas”, indicó el comisionado del Cuerpo de Bomberos.

“Lo importante de esto es que estemos de acuerdo y cuando llegue una persona de servicio de gas usted le pida: ‘certifícame esta línea de gas, verifícame la instalación’. Igualmente, cuando hay una instalación de una estufa eléctrica, están los peritos electricistas y es muy importante que verifiquen por que no se trata de que solamente los incendios ocurren porque hay escapes de gas, tanto surgen en gas como por cortes eléctricos”, expresó.

Dijo que “no hay que alarmarse y si la instalación es correcta esto no debiera pasar”.

No obstante, recalcó que no debe haber un tanque de gas dentro de una residencia ni vacío ni lleno. “Sáquelo, el tanque de gas debe estar en la parte posterior, en un sitio donde pueda recibir aire, (en un sitio) que no esté cerrado”, abundó Concepción.

Dijo también que el Cuerpo de Bomberos no certifica instalaciones de gas, pero sí puede dar recomendaciones. “Si la comunidad quiere una orientación o reunirse con nosotros, que haga la petición, pues para eso estamos”, sostuvo.

El director de Manejo de Emergencias del municipio de San Lorenzo, Luis Ramos Santiago, dijo por su parte, que el equipo municipal llegó al lugar tan pronto se recibió la alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.