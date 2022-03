El municipio de Fajardo comenzó este jueves una campaña de recolección de vestidos formales para jóvenes con el objetivo de regalarles el traje de la noche del “prom” a graduandos de cuarto año y octavo grado de las escuelas del pueblo.

Este año, por primera vez, la iniciativa incluirá a los varones, dado que la administración está recogiendo vestimenta formal para caballeros.

El alcalde José Anibal Meléndez Méndez explicó que la campaña consiste en recoger trajes, accesorios y zapatos de mujeres y caballeros que, en muchas ocasiones, solo tuvieron un solo uso y permanecen en los armarios de los hogares.

“El llamado es a todas esas personas que compraron un traje formal para una actividad y lo tienen guardado en el closet, sin ninguna función, les pido que se unan a este sueño y que lo donen para que así podamos ayudar a estos jóvenes a llegar a su noche de fiesta”, destacó el alcalde en declaraciones escritas.

“Estamos muy conscientes de los retos económicos que enfrentan las familias hoy día y muchas de ellas no pueden asumir los gastos que conllevan la compra del vestuario de sus hijos para la noche del “prom”. [Esto es] un evento que, sin lugar a dudas, es muy importante para nuestros jóvenes que finalizan la escuela superior, es su celebración. Por eso queremos que ese sueño no se vea tronchado porque la familia no pueda costear un traje, queremos que nuestros jóvenes vivan su sueño del prom”, manifestó.

Asimismo, el ejecutivo municipal añadió que la campaña busca poder obsequiarles a los jóvenes el arreglo personal para esa noche especial, que incluiría peinado, maquillaje y recortes. Para esto, buscan la alianza de salones de bellezas y barberías que quieran ser parte de este sueño y puedan donar estos servicios.

Meléndez Méndez dijo que los trajes serán recibidos en la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio a donde luego podrán pasar los estudiantes a seleccionar el suyo. Cabe destacar que el municipio recibe vestidos durante todo el año, desde que iniciaron la campaña en el 2013.

Ese primer año lograron hacer el sueño realidad de unas 169 jóvenes.

Los interesados en donar trajes y los dueños de salones de belleza y barberías que deseen ser parte de éste esfuerzo pueden comunicarse al 787-863-4013 con la extensión 6051. Jóvenes de octavo grado y cuarto año deben comunicarse al mismo número para hacer su cita y buscar su vestido.

Por otro lado, el municipio enfatizó que también cuentan con el servicio de recogido de vestidos para las personas que quieran donar y que no puedan llegar a la alcaldía.