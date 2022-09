Don Emilio Molina, quien era reconocido por tocar el acordeón en el centro comercial Plaza las Américas por varios años, falleció el pasado martes en el estado de Nueva York, confirmó una de sus hijas.

La mujer identificada como Madeline Molina, acudió a la red social Facebook para informar sobre la muerte de su padre, que según dijo, fue por causas naturales.

“Con pesar y dolor lamento informar que mi papá falleció hoy de causas naturales (no es falsa la noticia). Siempre dije que ese día sería yo quien lo publique. Partió con su adorado señor y aquí quedamos con el corazón destrozado los que lo amamos. Los que me conocen saben que tuvo que viajar a New York con mi hermana por mi condición de salud”, lee el escrito de Molina en la mencionada red social.

Su hija indicó que esparan traerlo de vuelta a la isla para su sepultura, sin embargo esto conlleva unos altos gastos que por el momento la familia no puede costear por lo que están solicitando ayudas para el traslado que sobrepasa los $7 mil.

“Ahora toca el trabajo de poderlo traer nuevamente a su terruño que lo vio nacer y que tanto adoraba. Necesitaré la ayuda que me puedan brindar para cubrir con los gastos fúnebres y despedirlo honorablemente. Pronto estaré compartiendo la información completa de los gastos de transporte $7,800 sin sepelio. Cualquier donación será bien recibida”, indicó.

Según notificó las donaciones se pueden hacer a través de ATH Móvil al 787-975-5273 o al Banco Popular a la cuenta 320207860.

Don Emilio, mejor conocido como el “Señor del Acordeón”, se paseaba por los pasillos del famoso centro comercial tocando ese instrumento y cantando canciones y la ciudadanía le respondía dándole su menudito.