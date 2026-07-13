Naranjito despide a una de sus figuras más emblemáticas.

Héctor Hernán López Rodríguez, conocido como Don Nando y fundador de Rancho de las Longanizas de Don Nando, falleció tras enfrentar complicaciones de salud luego de una operación reciente, informó su familia a través de Facebook este lunes.

“Hoy, la familia de Rancho Las Longanizas se viste de luto. Con hondo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro fundador y pilar fundamental, Héctor Hernán López Rodríguez (Don Nando), quien ha emprendido su viaje a la eternidad. ​Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones a lo largo de este proceso. Su fe y cariño nos sostienen", expresó la familia López Ríos en la publicación.

PUBLICIDAD

El pasado 1 de mayo, sus familiares habían informado que Don Nando permanecía hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos tras una “operación riesgosa a causa de un tumor en su rostro que le venía aquejando desde hace mucho tiempo”.

Según informaron en ese momento, su condición de salud se complicó tras presentar un coágulo.

Posteriormente, el 17 de mayo, la familia comunicó que había sido sometido a una segunda operación.

Para el 6 de junio, Don Nando continuaba hospitalizado en cuidados intensivos. “Sabemos que Don Nando es un guerrero y que lleva una batalla que solo Dios y él saben”, expresó entonces la familia.

La familia informó que próximamente dará a conocer los detalles de los actos fúnebres.