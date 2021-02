El doctor Raúl García Rinaldi falleció poco después del mediodía de hoy tras sufrir un infarto masivo, informó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos.

“Como le he dicho a todo el mundo, urió como vivió, con las botas puestas, atendiendo pacientes”, dijo Ramos, quien resaltó que el accidente cardiovascular ocurrió justo en su oficina.

Él estaba bien en la oficina y se sintió mal y después todo pasó bien rápido”, lamentó el galeno.

Ramos, quien destacó que García Rinaldi fue un pionero cirugía cardiotorácica, enfatizó que su ausencia deja un hueco bien grande en esa rama de la medicina especialmente en el área oeste del País.

“En Puerto Rico son bien poquitos”, destacó Ramos refiriéndose a la cantidad de médicos que practican la cirugía cardiotoraxica en la isla.

Admás de la medicina, el médico era respetado por su Fundación Dr. García Rinaldi creada en 1993.

“La meta original era darle cuidado cardiovascular al paciente indigente, pero con la Reforma (y el acceso a servicios médicos privados) se hizo un reenfoque. Estoy muy contento de lo que hemos hecho. Tenemos un programa de verano. De 600 solicitudes, se escogen 100 estudiantes. Los paso por un cedazo. Los pongo a pensar, a estudiar. Empecé con universitarios, pero después de que por un error, en una entrevista de televisión, se dijo que también se aceptaban estudiantes de escuela superior lo abrimos (a jóvenes de “high school”). Me he dado cuenta que donde más impacto es cuando empiezan más temprano. Ahora, quiero empezar en grado nueve. No solo son brillantes (los estudiantes escogidos), es que puedo motivarlos. Es un orgullo ver cómo cambian. También, tenemos un programa que vamos a escuelas públicas y por una semana les llevamos recursos de diferentes profesionales de la salud. Y con los estudiantes de Medicina lo que trato es que tengan su agenda. No pueden dejarse llevar por el sistema, los planes, otros médicos, la burocracia... No, tienen que desarrollarse al máximo. También, soy el coordinador del grupo de premédica del RUM (Recinto Universitario de Mayagüez). Pienso que es un método para guiarlos y facilitarles el camino”, expresó a este diario sobre el trabajo con su fundación, dijo García Rinaldi en una entrevista a El Nuevo Día en 2018.

Según se desprende de la página cibernética, el propósito primordial de su fundación era brindarles ayuda a pacientes médico-indigentes con enfermedades cardiovasculares.