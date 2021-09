La paciente de cáncer a quien según su hija Wandy Vidal le negaron servicios médicos por no estar vacunada contra el COVID-19, falleció por su delicada condición de salud.

Vidal informó hoy la muerte de su mamá Maribel Rivera en Facebook, la misma red social que usó para señalar que a pesar de que su progenitora no podía vacunarse por recomendación médica, no le dieron atención de salud en las Clínicas Externas del Recinto de Ciencias Médicas.

Rivera luchaba contra el cáncer desde el 2019, indicó su hija a Telenoticias. Cumpliría sus 65 años el próximo 13 de septiembre.

“Anoche a la 1:12 a.m. mientras sostenía tu mano, te besaba en la frente y te cantaba como tanto a ti te gustaba hacer. Diste tu último suspiro de vida mi reina hermosa. Le doy gracias a Dios porque me permitió estar junto a ti mano a mano desde que comenzó esta batalla hasta que diste tu último suspiro en mis brazos. Le doy Gracias a Dios por él clase de ejemplo y mujer tan grandiosa que me permitió tener como madre”, expresó la joven sobre la partida de su mamá.

Vidal denunció entre lágrimas la situación de su madre el pasado 1 de septiembre en Facebook.

A raíz de la controversia, la procuradora del Paciente, Edna Díaz, emitió un comunicado de prensa para aclarar que negar servicios médicos por no estar vacunado puede considerarse como discrimen y conllevaría multas.

La funcionaria también recordó que la vacuna sigue siendo decisión del paciente.

Declaraciones de la Oficina del Procurador del Paciente.

Mientras, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, señaló hoy en conferencia de prensa que no se pueden negar servicios médicos a los pacientes que no estén vacunados contra el coronavirus.

“Ninguna sala de emergencia, ni ningún hospital puede negar el servicio, eso no puede pasar absolutamente en ningún lado. Número dos, en una oficina privada la Ley 194 que es la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, establece claramente cómo es que se va a hacer en caso de que el médico no quiera darle atención porque se acabe la relación médico-paciente, cómo es que se hace esa transición”, explicó.

“El médico que quiera dejar de darle servicio a un paciente, número uno tiene que esperar 30 días, y número dos tiene que conseguirle el tratamiento con otro par. Si eso no ocurre, no puede dejar de darle el servicio”, dijo Mellado.

El secretario aseguró que tanto Salud como la Oficina del Procurador del Paciente indagarán el caso.

“Hay que tener cuidado, los médicos estamos llamados a atender a todos los pacientes y en Puerto Rico no podemos segregar vacunados y no vacunados porque no es correcto, tenemos que seguir con educación, con amor y con las órdenes (ejecutivas)”, sostuvo Mellado.