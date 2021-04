Génesis Rivera León ha pasado más de la mitad de su vida en el Centro Médico de San Juan, recibiendo quimioterapias para luchar contra la leucemia mieloide aguda que le diagnosticaron cuando apenas cumplió tres meses de nacida.

Sin embargo, su sonrisa espontánea en medio del amargo proceso, se ha convertido en una inyección de esperanza para sus padres Diane y Cristian, quienes aún se preguntan por qué su hija menor, en vez de estar en casa recibiendo apapachos, se encuentra hospitalizada desde antes del pasado Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con la joven pareja, residente en el barrio Galicia de Juana Díaz, todo aparentaba estar bien con su bebé, que nació el 9 de agosto de 2020, hasta que un día despertó “llorando mucho”.

“El 18 de noviembre se levantó un poquito rarita, como que incómoda. Pensamos que era un virus porque tuvo unas diarreas y la llevamos a la sala de emergencias del Hospital San Lucas en Ponce y fue ahí que le hicieron un CBC (conteo sanguíneo completo) y se dieron cuenta que sus glóbulos blancos estaban mucho más altos de lo normal. En una nena de su edad, los glóbulos blancos normales serían de 6,000 a 16,000 y ella tenía un contaje de 291,000 glóbulos blancos en sangre. Luego de eso, hasta el doctor se quedó ‘esto no puede estar pasando, a lo mejor fue un error’”, recordó la madre de 28 años.

“Le repitieron la prueba y volvió a salir igual. Ya ahí, el médico fue ‘lo siento mamá, te tengo que enviar al Centro Médico porque hay que descartar malignidad en la sangre’. Ya yo sabía de lo que estaban hablando. Ese día nos enviaron y ya el 19 estábamos en Centro Médico y se confirmó el diagnóstico de leucemia mieloide aguda”, destacó la estudiante de Enfermería en National University College.

La desgarradora noticia cambió completamente el curso de vida de estos padres -que también tienen una niña de ocho años- para insertarse en un proceso que jamás imaginaron al tener que prácticamente dejar todo para mudarse al hospital.

“Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Como mamá es horrible sentir que mi mundo se me caía y que estaba en medio de una pesadilla. Yo pensaba ‘mi hija mayor nunca tuvo ningún problema. ¿Por qué mi hija menor está pasando por esto? ¿Me entiendes? Me sentía bien confundida, bien triste, era como que muchas emociones al mismo tiempo, es algo agobiante”, relató Diane.

“Creo que todas las mamás de allí, de ese piso donde yo he compartido con tantos niños, han sentido lo mismo que yo sentí y es algo… de verdad que es un dolor inexplicable, tanto para mamá como para papá, que su bebé de tres meses le den un diagnóstico así y que nos digan ‘tu bebé necesita tratamiento de inmediato porque ella está llena de células malignas, hay que tratarla lo más pronto posible”, agregó.

Así pasaron las festividades navideñas, esperando ver un milagro de total sanación.

“El Día de Acción de Gracias fue horrible para mí. El día anterior mi bebé había acabado de salir de ponerle el ‘medport’, de hacerle (una biopsia de) médula, de tratar de hacerle una subclavia, y mi bebé estaba superhinchada ese día; fue bien doloroso para mí”, confesó la madre juanadina.

Ahora mismo ella está en tratamiento de quimioterapias. Según los médicos me han informado, son cinco fases de quimioterapia. Ella terminó el viernes pasado su cuarta fase y gracias a Dios está en remisión. Para los doctores eso es que no hay cáncer detectable en su cuerpecito, en su sangre, que todo está bien”, sostuvo.

Para que el tratamiento de Génesis pueda concluir con éxito necesita un trasplante de médula ósea lo antes posible, pues pudiera perder la remisión.

“Una recaída de ese tipo de leucemia puede ser mortal para mi bebé. El trasplante de médula ósea es un poco difícil, en parte los costos y las consecuencias también. Un trasplante de médula ósea, prácticamente a ella le dan unas quimioterapias donde limpian toda su médula y luego de limpiar toda su médula le hacen entonces ese injerto de la persona que sea 100% compatible”, explicó al señalar que el procedimiento se haría en el Children’s Hospital en Pittsburgh, Pensilvania.

“Pero, la recuperación ahí entonces se verifica si el trasplante fue completamente efectivo, ya que luego de la recuperación se le vuelven a hacer exámenes para verificar que las células que insertaron de ese donante son las que prevalecen, porque si las células del donante no prevalecen, sería un trasplante fallido”, dijo.

Expuso que aún los médicos no han establecido la fecha del viaje, ya que deben contarse 28 días desde que inició la cuarta quimioterapia, que se completan aproximadamente a finales de abril.

Pero el trasplante conlleva unos costos de hasta $700,000 y esta joven familia no cuenta con los recursos económicos para cubrir al menos la mitad, ya que la cubierta catastrófica pagará $350,000.

Esto sin contar los gastos de traslado, hospedaje, comida, entre otros, pues sus padres tendrán que mudarse a la ciudad estadounidense mientras dure el procedimiento que, en el mejor de los casos, sería de hasta ocho meses.

“El plan médico, Triple S Vital, no me cubre nada. Ahora mismo nosotros estamos desempleados por la pandemia y hacemos relevo para que él pueda compartir con la bebé y yo con mi hija mayor. Al hacer relevo entre nosotros dos, es bien difícil que podamos trabajar porque cada vez que hacemos relevo, en el hospital tienen que estar bien seguros de que nosotros no vayamos a pasar para allá el COVID”, manifestó.

“Ahora mismo, estamos requiriendo de ayuda para completar los costos del hospital, sin contar los gastos de tener que ir a vivir allá hasta que la bebé salga del hospital, porque prácticamente nos tenemos que mudar entre seis a ocho meses, y eso es mirándolo como el tiempo mínimo que debemos estar allá, eso contando hospedaje, comida, traslados, y cuidado porque hay niños que han estado dos años”, destacó.

Por su parte, el padre de Génesis apeló a la buena voluntad del pueblo para que le ayude a completar la fuerte suma de dinero y ver crecer a su retoño sana y feliz.

“Necesitamos mucha ayuda, tanto en oración como en lo económico. La nena es bien viva, se ve que va a ser bien inteligente, desde que ella nació ha demostrado una alegría increíble, que tiene vida y que yo sé que ella va pa’lante”, confesó Cristian Rivera.

“A pesar de que ha sido bien difícil, cuando estoy con ella me hace reír mucho y como no sabe lo que está pasando, ella es feliz y te hace reír, aunque estés pasando por lo que sea, y cuando la ves se te va”, mencionó.

Para colaborar con esta familia puede enviar su aportación por ATH Móvil al 787-237-5784.