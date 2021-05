Una familia residente en el barrio Planas de Isabela perdió todas sus pertenencias tras un fuego que consumió el hogar donde vivieron por casi siete años, y que, además, calcinó a dos perritos que estaban en el interior de la estructura construida en cemento y madera.

Aunque, afortunadamente, Steve Pérez Rivera, su esposa Yadira Natal Guzmán y sus hijas de 9 y 12 años, respectivamente, no estaban en la casa cuando se desató el voraz incendio registrado ayer, jueves, en horas de la tarde, no lograron llegar a tiempo para rescatar a las mascotas que quedaron atrapadas entre las llamas.

Daños en la residencia de Steve Pérez Rivera, su esposa Yadira Natal Guzmán y sus hijas.

Según el hombre de 43 años quien labora como conserje en la Escuela Manuel Liciaga de San Sebastián, “mi esposa y yo salimos a buscar las nenas que estaban en casa de mis suegros que viven más arribita de nosotros y cuando pasamos por el lado de la casa no vimos nada raro”.

“Estuve un rato hablando con los suegros, casi media hora, y de momento vemos un humo en la parte de abajo y corrimos, pero ya la casa estaba ardiendo en fuego”, recordó al señalar que el siniestro pudo haberse originado “por los bajones de luz que ocasionaron un corto circuito” entre el área de la cocina y una habitación.

“Cuando llego, entré por una de las puertas de atrás y cuando abro, eso como que cogió velocidad porque estaba sin oxígeno, ahí cogió fuerza el fuego. Traté de buscar a unos perritos que tenía pa’ rescatarlos, pero no me daban aviso de que estaban y traté de salvar algunas cositas que pude salvar, que estaban cerca”, lamentó.

En su desespero, Pérez Rivera rompió el cristal de la puerta principal para continuar con la búsqueda de los canes, mientras el fuego avanzaba rápidamente a otras áreas de la estructura.

“En eso pegaron los perros a chillar, traté de buscarlos, pero el humo negro no me dejó, me tuve que salir y pues, los perros murieron, no se pudo salvar. Se murieron dos perritos chihuahuas que eran la cría de una perra chihuahua que tenemos aquí y eran los bebés de nosotros… por eso estaban dentro de la casa. Los otros (tres) perros se salvaron porque estaban en el patio”, explicó.

“No se pudo salvar nada… las llamas consumieron todo rápido y, como vivimos lejos, los bomberos tardaron en llegar casi media hora después. Yo no lo creía, veía el fuego y decía ‘no puede ser’… estaba buscando la manera de apagarlo porque tenía unos recipientes de agua en la parte de afuera que cuando llovía se llenaban y pues, intenté apagarlo con eso y con una manguera, pero la presión era muy pobre porque parece que el fuego rompió una de las tuberías adentro y eso no me permitió apagar por lo menos la parte de abajo”, agregó.

Sin embargo, el isabelino aseguró que se siente tranquilo a pesar de la tragedia.

“Hoy tenemos unas cosas hoy y mañana no las tenemos. Como cristiano, confío en la palabra de Dios y sé que estas cosas pueden ocurrir, pero mi pensamiento era salvar a los perros y esa era mi meta, pero no pude. Lo material… sé que eso puede recuperarse y pues, nos estamos quedando en la casa de mis suegros”, confesó.

De otra parte, este vecino del barrio Planas de Isabela mencionó que recibieron ayuda inicial por parte del pastor de la iglesia a donde perseveran, el cual envió alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.

“El alcalde de Isabela se comprometió a darnos unas ayudas y los de Respuesta Rápida quedaron en venir a reunirse conmigo para aligerar los pasos del procedimiento”, manifestó.

Por su parte, la funcionaria municipal Lydia Salcedo indicó que “el municipio les trajo comida, pero necesitan cama para la nena menor que tiene impedimentos que requiere de un ‘mattress’ plástico hipoalergénico, igual que las almohadas”.

“Ellos necesitan ahora mismo de todo… muebles, enseres electrodomésticos, ropa, de todo, porque la vivienda fue pérdida total”, agregó la coordinadora de ayudas del Municipio de Isabela.

Para ayudar a esta familia isabelina puede enviar un donativo por ATH Móvil al teléfono 939-255-3224.