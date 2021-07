La familia Cordero del pueblo de Moca está pidiendo ayuda para poder costear la operación y trasplante de hígado que necesita Monserrate Cordero Hernández.

Según explicó una de las hijas de Cordero Hernández, un conocido electricista y ‘handyman’ de Moca a quien llaman de cariño “Moncho”, su salud se ha deteriorado al punto que ya no puede ni caminar y actualmente está en Orlando a la espera de poder recibir un trasplante.

“A mi papá hace unos cuatro años le diagnosticaron cirrosis hepática o fallo hepático. Es una condición genética. No se trata de algo por consumo de alcohol ni nada de eso”, comentó Yaritza Cordero.

PUBLICIDAD

Relató que hace unos dos años la condición comenzó a empeorar. El doctor le dijo que tenía que modificar la dieta, caminar y hacer ejercicios para que no empeorara la situación. Para mayo de 2019, fue a verificarse a una reconocida clínica en Orlando, donde le dijeron que su hígado todavía “aguantaba un poco” y le recomendaron una dieta más estricta y ejercicios para que no se dañara más su hígado. Además le explicaron que, para entrar en una lista de trasplante el funcionamiento de su hígado debía estar al 15% o menos.

Moncho regresó a Puerto Rico y, aunque siguió las recomendaciones, hace unos seis meses comenzó a empeorar y las pruebas médicas revelaron que “su hígado estaba en lo último”.

“Comenzamos a ver su cuerpo deteriorarse. En marzo, él le cantó a mi hija que cumplía 16 años y le hicimos una fiesta. Y ahora ya no tiene fuerzas para caminar”, dijo Yaritza sollozando.

Hace unas cuatro semanas, Moncho, de 64 años, regresó a Orlando para ser atendido en la clínica donde ya tienen su registro.

“Está allá con mi mamá y mi hermana. Ya lo aceptaron para el trasplante”, sostuvo Yaritza. “Ellos se tuvieron que mudar allí de manera indefinida. Estamos a la espera que lo pongan en lista oficial de trasplante, para que se pueda quedar en un apartamento frente al mismo hospital, en un edificio que tienen allí para pacientes así como él. Va a estar ahí a la espera que aparezca un donante, que puede ser al otro día, en una semana, o en meses”.

PUBLICIDAD

Explicó que, aunque el seguro de su papá cubre parte del proceso de trasplante, el estimado de costo de la operación, medicamentos, tratamiento, hospedaje, alimentación especial, y demás, es de unos $250,000, que la familia no tiene disponible.

Agregó que están haciendo de todo para buscar recaudar los fondos, pero necesitan de cualquier aporte que les puedan dar para ayudar con los gastos de la operación de su papá a quien describió como alguien “muy querido en el pueblo de Moca, siempre estaba ayudando a cualquiera. Él dejaba de hacer sus cosas para ayudar a otros”.

“Yo tengo dos trabajos, pero comoquiera no es suficiente. Estamos haciendo actividades de recaudación de fondos, yo he estado pidiendo donativos en una luz aquí en Moca, hicimos una actividad con WABA 850 AM que nos ayudó desde la plaza de Moca, y mucha gente respondió. Pero necesitamos ayuda”, dijo con evidente preocupación.

“Mi llamado es a que, por favor, estamos clamando por su ayuda. Cualquier ayuda, nada es mucho, nada es poco, hasta un centavo hace la diferencia. Son muchos los gastos que mi papá tiene. Hoy es él, mañana podría ser cualquiera de nosotros, y así como hoy damos para otro, mañana podríamos recibirlo de otros. Lo que Dios ponga en su corazón, Dios se lo va a multiplicar”, suplicó, con voz entrecortada por momentos. “La familia Cordero les agradece desde lo más profundo de su corazón por cualquier ayuda que nos puedan brindar”.

Las personas interesadas en ayudar la familia Cordero pueden enviar su donativo a ATH móvil o Pay Pal al 787-373-4143, o a la cuenta de Banco Popular 085-607924.