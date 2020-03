Una familia de Culebra está pasando por la pesadilla no solo de perder un ser querido, sino que además el cuerpo se haya quedado allí por más de 16 horas esperando a poder ser trasladado, sin siquiera estar refrigerado, lo que, como bien indicó un familiar, ya se convierte incluso en una preocupación de salud pública.

Wilfredo Fontánez conversó con Primera Hora esta mañana y manifestó que, pasadas las 10:30 aún no sabían cómo sería trasladado el cuerpo de su cuñado, que murió pasadas las 6:00 p.m. de ayer, sábado, y aún permanecía en el CDT de la isla de Culebra.

“La situación es la siguiente. Hay un contrato con la compañía Vieques Air Link, para emergencias y transporte de cadáveres. Eso es de hace años. Los cadáveres solo se pueden transportar de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., por unos protocolos de la compañía. Pero la situación es que se les llamó hoy a las 8:00 a.m. aproximadamente para solicitar los servicios, pero ellos dicen que no está disponible”, dijo Fontánez, con un tono de evidente preocupación y malestar.

“Supuestamente y que habían violado un protocolo o algo así, eso fue lo que dijo la enfermera que le dijeron cuando llamó. Ella estaba haciendo la llamada para hacer la gestión”, agregó.

“La última opción que me dijeron, unos enfermeros, es que lo monte en mi carro. Pero eso no puede ser”, afirmó.

“Ya yo hablé con el alcalde (Iván Solís) y está haciendo las gestiones para moverlo en un vehículo del municipio. El alcalde está tratando de ayudar”, añadió.

Sin embargo, insistió en que “el cadáver lleva ya más de 16 horas aquí. Y no está refrigerado ni nada”.

“Está en el hospital de Culebra, pero no está refrigerado ni nada y hay que sacarlo de allí porque ya es un riesgo”, alertó.

No obstante, si se traslada en un carro, habría que esperar a la 1:00 p.m. que es cuando saldría la lancha.

Fontánez subrayó que, “que yo sepa, es la primera vez que ocurre algo así”.

Afortunadamente, durante la misma conversación con este diario, Fontánez fue informado que ya con la mediación del alcalde habían conseguido resolver la situación y un avión iría a recoger el cuerpo.

Aunque se expresó agradecido por lo ocurrido, insistió en que “esto es un asunto de salud pública. No debe ocurrir eso de tener un cadáver más de 16 horas ahí sin refrigerar ni nada”.

Alcalde reacciona

Por su parte, el acalde Iván Solís indicó que ya se habían hecho las gestiones necesarias para asegurar el traslado del cuerpo.

“Ya se normalizó la situación y va a ser transportado a una funeraria en Fajardo, que se va a hacer cargo. Lo arregló la familia misma”, indicó.

Sin embargo, Solís subrayó que es necesario que se dé respuesta a las solicitudes que ha hecho para que se termine de instalar la nevera especializada para poder guardar cadáveres y que se adiestre a personal del municipio para poder manipular los cuerpos.

El asunto toma más urgencia porque Culebra no cuenta con funeraria, y se corre el riesgo que sucedan eventos como el de hoy, en que un cuerpo estuvo esperando por horas en el hospital de la isla.

“Cuando muere alguien en Culebra después de las 6:00 p.m. es bien difícil mover en transportación aérea el cadáver. El contrato del municipio (con la aerolínea) es para mover solo pacientes, que estén estabilizados, y junto con un familiar se puedan transportar a la isla grande”, explicó el alcalde.

“Actualmente la línea aérea que tenemos contratada es Vieques Air Link. Si se hacen todos los protocolos de seguridad, se habla con la funeraria, se coordina con familiar para que acompañe el cadáver, y entonces, entre 6:00 am. y 6:00 p.m., transportan el cadáver”, explicó.

Agregó que han hecho varias comunicaciones de parte del municipio al presidente de la Cámara de Representantes, Carlo “Johnny” Méndez, solicitándole que “nos ayude con la situación, porque, en el caso de Vieques hay funeraria, pero Culebra no tiene funeraria, y eso complica las cosas”.

“Dentro de las comunicaciones que le hemos hecho al presidente de la Cámara está que solicite a las agencias pertinentes, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Salud, el Negociado de Ciencias Forenses, que nos ofrezcan el adiestramiento a todo el personal de emergencias del municipio, Bomberos, Policía, Manejo de Emergencias, Recursos Naturales, para poder atender los cadáveres”, afirmó Solís.

Agregó que el municipio ya cuenta con la nevera para guardar cadáveres, “pero no está instalado en sala de emergencias, porque lleva unos requisitos adicionales para poder bregar con cadáveres. Y además necesitamos el adiestramiento del personal para manipular los cadáveres”.

Insistió en que se atienda su reclamo cuanto antes para evitar que se repita una situación como la de hoy, o que pueda ocurrir incluso una peor que ponga en riesgo la salud de la gente.