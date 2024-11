Familias loiceñas celebraron la inauguración de su nuevo Centro 2 Generaciones (2 Gen), gracias a la alianza entre el centro de educación alternativa Nuestra Escuela en Loíza y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).

Según se detalló en comunicado de prensa, el Centro 2 Gen en Loíza se desarrolló con una inversión de medio millón de dólares y cuenta con espacios innovadores disponibles para las familias, como una biblioteca tecnológica, un “coworking space”, un espacio de autocuidado, un “game room” y dos áreas de juegos en el patio exterior, incluyendo un parque acuático que disfrutaron hasta empaparse los niñas y los niños de Loíza en la inauguración. Con este nuevo espacio, Nuestra Escuela espera ampliar sus servicios a unas 300 familias de la comunidad.

En el acto de inauguración, Ana Yris Guzmán, presidenta y cofundadora de Nuestra Escuela, estuvo acompañada por Roberto Carlos Pagán, administrador de ACUDEN; Ciení Rodríguez Troche, secretaria del Departamento de la Familia; Caridad Pierluisi, directora ejecutiva de la Oficina del Gobernador; Laura López, directora ejecutiva de la Fundación Ángel Ramos; y las y los estudiantes de Nuestra Escuela con sus familias.

“Llegamos a Loíza hace ya 17 años. Algunos de los que hoy trabajan en Nuestra Escuela fueron nuestros estudiantes. Aunque siempre les recibimos con amor, hasta ahora las familias no tenían un espacio dedicado para ellas en nuestra escuela… Ahora lo hemos construido. Nuestro Centro 2 Generaciones extiende los brazos y abre las paredes a que los procesos que se dan en nuestra organización no sean solamente exclusivos para la escuela. Me fascina que en Loíza podamos ser un centro de gestión y desarrollo para el municipio y la comunidad. A nuestras niñas y nuestros niños les digo que espero que estos espacios sean para su crecimiento, recreación y diversión, porque la educación debe ser integral, holística, y tiene que haber espacios de disfrute y alegría”, expresó Ana Guzmán, quien agradeció a su equipo de trabajo y a los funcionarios presentes por hacer realidad este nuevo proyecto de Nuestra Escuela.

Los Centros 2 Gen son una iniciativa dirigida al desarrollo y aprendizaje de la niñez temprana y sus padres o cuidadores, que ofrecen servicios integrados y recursos a toda la familia, incluyendo orientación de salud, nutrición, seguridad, referidos, talleres para padres, coordinación de servicios de salud mental y conductual, primeros auxilios, una biblioteca virtual, módulos de capacitación financiera para padres y cuidadores, y apoyo para la sustentabilidad económica.

Caridad Pierluisi comentó que “los Centros 2 Gen no solo trabajan con nuestra niñez temprana, con nuestros niños y niñas, sino que también trabajan con los papás, los abuelitos, los tutores. Y es una satisfacción saber que Loíza cuenta con un espacio tan espectacular. El trabajo de Nuestra Escuela ha sido increíble y envueltos con la comunidad, que es lo que queremos. No deja de asombrarme lo que han logrado”.

Por su parte, el administrador de ACUDEN indicó que “estos Centros 2 Gen van a ser un pilar fundamental para transformar vidas, no tan solo de nuestra niñez temprana, sino de las familias. Mientras nuestros niños disfrutan y aprenden jugando, los padres, madres y abuelos van a venir a buscar oportunidades de desarrollo, adiestramientos, oportunidades de empleo, de salud y educativas. De eso se trata de lograr la transformación en Puerto Rico de una manera integral, generación tras generación. A Puerto Rico lo transformamos un niño a la vez, sembrando esa semillita ahora cuando son pequeños y luego germinará en ciudadanos de bien”.

La Secretaria de la Familia destacó al equipo de trabajo de Nuestra Escuela por desarrollar el concepto acogedor y atractivo del Centro 2 Gen de Loíza. “Creo que no hay momento más bonito para dar gracias que hoy, que estamos con ustedes. Hay que darle gracias a Dios por todas estas grandes oportunidades que se nos dan. Tenemos que crear una cultura de paz y este espacio es un remanso de paz”, expresó.

Una inversión de $21 millones mediante fondos federales del programa Child Care ha permitido que Puerto Rico desarrolle 51 Centros 2 Gen a través de la isla. De estos, Nuestra Escuela ya inauguró uno en Caguas y ahora el segundo en Loíza.