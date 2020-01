Las familias desalojadas del complejo de vivienda Montblanc Gardens en Yauco están preocupadas, ya que alegan que la administración del proyecto les solicitó el pago de la renta del mes de enero. Esto, a pesar de que los apartamentos fueron declarados inhabitables tras los daños sufridos por los terremotos, lo que les ha obligado a las familias a vivir en el estacionamiento.

“Estamos viviendo en el parking del residencial desde el 7 de enero, entonces la administradora nos informó ahora que tenemos que pagarle la renta del mes de enero y nosotros estamos afuera porque están inhabitables los apartamentos. Ella nos dijo que teníamos que seguir pagándole la renta que nos corresponde mensual”, explicó Eneida Cruz, una de las residentes afectadas.

Según la inquilina, la administradora de Montblanc Gardens, Olga Vázquez, les comentó verbalmente “que tenemos que pagarle la renta porque nosotros hemos recibido muchos beneficios”. Sin embargo, Cruz asegura que las ayudas que les han llegado provienen del pueblo.

“Los beneficios ellos no nos los han brindado. Las ayudas que nos han dado ha sido la gente. Aquí no han venido agencias como tal. Aquí son 128 apartamentos y yo creo que la mayoría paga renta. Nosotros estamos a punto sabrá Dios de qué y ella viene a decirnos que le demos los chavos. Uno llora que llora aquí, ahora mismo está lloviendo y nos estamos inundando aquí y ella pidiendo dinero”, recalcó preocupada la residente.

En medio de este proceso, las familias se disponen a buscar otras viviendas para poder moverse en lo que se realizan las mejoras a los apartamentos, pero están preocupados porque de no querer regresar a los apartamentos una vez culminen los trabajos, ya se les ha informado que tendrían ellos que costear el pago de esa vivienda temporal.

“Hoy vinieron a decirnos que fuéramos solicitando hogares, fuera de madera o de cemento para que nos movamos porque cuando los arreglen tenemos que regresarnos a los apartamentos. Ellos los van a arreglar para que nosotros regresemos para acá obligatoriamente porque yo le dije ‘¿y si yo no quiero regresar?’ y ella me dijo: ‘pues te quedas en la casa que busques y la sigues pagando tú de tu bolsillo’. Es una cosa bien fuerte”, expresó Cruz. Primera Hora dialogó con la administradora de este complejo de viviendas que opera a través del Departamento de la Vivienda Federal (HUD), Olga Vázquez Quintana, y esta aseguró que “hay un malentendido” y que los residentes de Montblanc Gardens no tienen que pagar el mes de enero.

“Ahora mismo hay que reubicar a las familias porque los apartamentos sufrieron daños y hay que hacer unas reparaciones, pero no se pueden hacer las reparaciones con ellos adentro. Entonces se está procesando la reubicación, buscando casa y todo lo demás”.

“Ellos tienen un subsidio, ahora mismo una persona puede ser que no pague nada porque es depende de los ingresos de esa familia, si pagan renta o no. La mayoría aquí no pagan renta, so no van a tener a lo mejor esa situación. Los que sí pagan renta, cuando se le vaya a reubicar a su nueva casa hasta que puedan regresar (al residencial), tiene que pagar la porción que siempre les toca. No pueden decir que es de enero, hay un malentendido. (El cobro de la renta) es de febrero porque hay que reubicarlos y se les va a cobrar cuando ellos tengan su casa”, aseguró la administradora del residencial. Según Vázquez, de los 128 apartamentos del complejo de viviendas, solo una decena pagan un porciento de renta.

“Puede ser que sean 10 los que pagan. La mayoría aquí no pagan nada. Al contrario, reciben un cheque”, dijo la funcionaria, quien a su vez confirmó que sí hay inquilinos que le deben el pago del mes de diciembre y que ese dinero sí debe ser pagado. Asimismo, la administradora indicó que el programa federal les ofreció a las familias la alternativa de unos apartamentos en San Germán, pero “no los quieren”.

También confirmó que son los propios residentes los que están buscando un hogar temporero, para el cual asegura seguirán recibiendo las mismas ayudas que tenían “hasta tanto se culminen las reparaciones de los apartamentos”.

“Si una persona paga $30 pesos mensuales y la casa que van a alquilar es de $500, ellos siempre tienen que pagar los $30, pero se les da un ‘voucher’ de $500 para que puedan pagar a ese arrendador y puedan estar en esa vivienda segura hasta que se arreglen los apartamentos. Cuando ellos vayan a mudarse a la nueva casa, se les da el ‘voucher’, pero tienen que pagar lo que siempre pagan”, insistió Vázquez.

No obstante, la administradora no pudo precisar qué tiempo durarán los trabajos de reparaciones en Montblanc, pero sí indicó que aquellas familias que pagan renta y que hayan visto reducir sus ingresos, pueden ser reevaluadas bajo los criterios del programa federal. “Eso es lo bueno de este programa que es dependiendo del ingreso de la familia. Si ellos no están trabajando, se le elimina la renta y no tienen que pagar. El programa funciona así. Hasta ahora tengo dos (familias) que se está trabajando (la reducción de ingresos) y esas personas no tienen que pagar renta. Cuando les aprueben el desempleo, que eso se tarda, ellos informan ese ingreso y a base de ese ingreso nuevo pagaría renta o no pagaría”, concluyó la administradora.