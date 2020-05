Como parte de los esfuerzos que realiza el municipio de Dorado para mitigar el impacto económico que la pandemia del coronavirus ha causado en los cientos de familias de este municipio, el alcalde Carlos A. López Rivera inició hoy el proyecto La compra en tu casa que tanto en el campo como en la zona urbana alcanzarán por cubrir todos los barrios.

“Desde que comenzó esta nueva emergencia hemos estado trabajado sin descanso para que nuestras familias se sientan seguras y protegidas. La semana pasada nuestro personal llevó casa a casa un equipo de seguridad (mascarillas, guantes y “hand sanitizer”). Hoy estamos entregando unas 16,000 compras con alimentos básicos casa a casa para que cada familia participe del programa. Además, estamos distribuyendo más de 2,000 alimentos preparados donde participan tanto en las zonas rurales como en las comunidades del casco urbano. Agradecemos a las organizaciones del tercer sector que siempre aportan a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, explicó por escrito López Rivera.

Añadió, el primer ejecutivo de Dorado, que la situación económica de las familias se ha tornado insostenible por lo prolongado del tiempo que los ciudadanos han estado en sus casas y que las ayudas beneficiarán a muchas familias. También explicó que su municipio ha mantenido las medidas de salubridad necesarias como: recogido de basura, limpieza de las áreas más visitadas del pueblo y el apoyo a las familias que se han comunicado al municipio.

Por último, hizo nuevamente hincapié en que la ciudadanía debe tener conciencia de la compleja situación que enfrenta el país, no solo para las familias, sino por lo peligroso que es enfrentarse a un virus que no vemos y no sabemos dónde afectará. “No deben salir de sus hogares si no es necesario, para evitar la propagación, sabemos que es difícil estar en cuarentena en el hogar, pero lo primero es preservar la vida de usted y de su familia. #Quédateentucasa”, puntualizó el alcalde.