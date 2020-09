La Federación de Maestros de Puerto Rico informó hoy su oposición a que los trabajadores sociales y consejeros trabajen de forma presencial en las escuelas del sistema público de enseñanza debido a la pandemia.

“Esto sería en abierta violación a la más reciente orden ejecutiva que establece que las escuelas no pueden ser abiertas. Entidades como la Organización Mundial de la Salud de la ONU y el Centro para el Control y la Disposición de Enfermedades recomiendan que no se abran planteles hasta que no se controle la epidemia”, expresó en declaraciones escritas la presidenta del gremio, Mercedes Martínez Padilla.

PUBLICIDAD

Según la líder sindical, el Departamento de Educación requiere a los trabajadores sociales y consejeros que trabajen desde los planteles.

“Esta medida no resulta razonable cuando se reporta un aumento alarmante en los contagios de COVID-19 y se trata de trabajos que pueden realizarse a distancia”, añadió Martínez Padilla.

“Los estudiantes que atiende este personal merecen un servicio de excelencia sin arriesgar la salud y la vida de los trabajadores sociales, consejeros y los niños y sus familias”, dijo.

Martínez Padilla señaló que un memorando del secretario de Educación, Eligio Hernández, plantea que los trabajadores sociales y consejeros servirían de “asistentes” de los directores escolares, por lo que la Federación recordó que “las funciones de estás plazas están definidas y no incluye la discreción del director para usarlos como asistentes”.

“Cualquier cambio en los protocolos establecidos en este periodo de pandemia para maestros, trabajadores sociales, consejeros y otro personal docente debe ser discutido con las organizaciones que representan el magisterio”, sostuvo Martínez Padilla.