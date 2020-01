El director regional de la Administración Federal de Manejo de Emergencia (FEMA), Peter Gaynor, y el jefe de la agencia en la Isla, Alex Amparo, afirmaron hoy luego de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez que la asistencia a los miles de refugiados por los sismos en el sur de la Isla es “una prioridad”.

“Queríamos dejarle saber (a la gobernadora) que cuenta con todo nuestro apoyo en lo que respecta a las 4,553 personas que están en los campamentos bases y que son nuestra prioridad. Que sepan ella y la gente de Puerto Rico que son la prioridad”, comentó Gaynor.

El director de la Región II de FEMA insistió en que, aunque continúen reportándose réplicas, la atención de la agencia está en asistir a los damnificados por esta secuencia de temblores, que para efectos de FEMA es “un evento en proceso”.

Cuestionado sobre la necesidad de buscar alguna solución de vivienda segura para los damnificados, Gaynor adelantó que el gobierno haría un anuncio al respecto mañana, y evitó abundar al respecto. Sin embargo, afirmó que el tema de vivienda segura fue parte de la reunión con la gobernadora.

“Ese fue uno de los temas que hablamos con la gobernadora, para asegurarnos que tengan un plan. En poco tiempo tenemos la temporada de huracanes aquí. El gobierno anunciará un programa mañana, no quiero adelantar nada. Pero tienen un plan, para asegurar que cuando llegue la temporada de huracanes no estén allí. Esa es la meta, que nadie esté en una tienda de campaña cuando llegue la temporada de huracanes”, afirmó Gaynor.

Por su parte, Amparo dijo que continúan en el proceso de atender las solicitudes de asistencia, incluyendo las solicitudes de asistencia individual. Aclaró que no hay un mínimo establecido para la cantidad de ayuda que otorgarían.

“Hasta hoy día, hemos recibido sobre 13,000 aplicaciones (solicitudes) para asistencia. De esas hemos aprobado sobre $2.8 millones en asistencia. $1.3 millones era para reparación, $673,000 era para personas que recibieron el “max grant”, lo máximo que podemos ofrecer nosotros, y $650,000 era, y esto es bien importante, para asistencia para alquiler. Y esos son familias que ahora tienen los recursos para poder ir y conseguir dónde poder vivir. Son sobre 700 familias que hoy día tienen dos meses de recursos para alquiler. Y eso nosotros lo vamos a seguir. Sabemos que a veces se le hace difícil encontrar, pero también nosotros estamos comprometidos a ayudar a esas personas, aunque estén con familia, con vecinos o amigos donde se estén quedando, seguimos ayudándoles y así ellos pueden cooperar en los gastos de la casa”, sostuvo Amparo.

Al momento, explicó Amparo, los inspectores apenas han podido llegar a un 30% de los afectados, dando prioridad a aquellos que han perdido su casa, “así que los números que son ahora, no van a ser los finales”.

Amparo recordó que durante la emergencia por el huracán María “aprendimos mucho”, y dijo que saben que mucha gente no tiene los documentos de su vivienda al día, por lo que aceptarán una certificación de la persona, como sucedió con María. “Eso es lo mismo, es no se va a cambiar. Incluso si la persona fue afectada a través de María y también de los terremotos, y en María nos probó que era dueño, no lo tiene que hacer de nuevo, porque esa información ya la tenemos”.

Amparo aprovechó además para hacer un llamado a las personas afectadas, en particular a las que han recibido asistencia financiera, así como a las autoridades regionales y locales, y las organizaciones sin fines de lucro y de base de fe, para que se sumen y sean parte del proceso de recuperación.

Recordó que FEMA tiene 771 personas trabajando en la emergencia de los terremotos, así como bases en los municipios afectados, además de personal “que están caminando calles y tocando puertas y preguntando a ver si hay necesidades. Y eso vamos a seguir haciéndolo”.