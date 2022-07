El presentador de televisión Ferdinand Pérez confirmó en la tarde de hoy, lunes, que el Negociado de la Policía de Puerto Rico intervino y mantiene activa una pesquisa en contra de uno de sus hijos.

“Quien me conoce sabe que soy una persona de familia y que siempre promuevo la unión familiar, al igual que procuremos cuidar de los nuestros y apoyarnos. En esta situación, como padre, me toca hacer lo propio. En el aspecto mediático, y para evitar cualquier malentendido, no estaré utilizando ninguna de mis plataformas en radio, televisión ni redes sociales para abordar esta situación. No obstante, fuera de eso, jamás abandonaré a mi hijo y contará con todo mi apoyo, así como el de toda mi familia. Creo en su palabra y en su inocencia, por lo que confiamos que más adelante todo se aclarará”, indicó en sus redes sociales el exlegislador, al tiempo que afirmó que la alegación contra su hijo “está siendo manejada por su representación legal, quien le ha indicado que por ser una investigación activa no se deben emitir comentarios”.

Las expresiones del anfitrión de “Jugando pelota dura” se producen luego que se revelara que Xavier Pérez Torres fuese detenido ayer, domingo, tras una discusión que se produjo en la residencia de un vecino en el barrio Camaseyes, en Aguadilla, que involucró el uso de un arma de fuego.

Según el informe de incidentes del Negociado, el cual Primera Hora tiene en su poder, el perjudicado llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 luego de que Pérez Torres alegadamente lo amenazara con una pistola durante una discusión luego que le reclamara al hijo del exlegislador a parar de utilizar un rifle de perdigones con el que estaba disparando a unos pájaros desde la terraza de su hogar.

Tras el incidente, el fiscal Víctor Román Pérez, del distrito de Aguadilla, radicó cargos contra Pérez Torres por violación al artículo 6.14 B de la Ley de Armas ante la jueza Dinora Marti Hau, quien halló causa para juicio y le señaló una fianza de $10,000, la cual fue prestada mediante fiador privado.

“Agradezco las llamadas y los mensajes de apoyo de quienes nos quieren. Gracias por el espacio que nos brindan para manejar la situación”, concluyó.