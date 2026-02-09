Con el propósito de orientar, motivar e inspirar a la nueva generación hacia su desarrollo académico y profesional, Conexión Laboral Área Local Noreste celebrará la Feria Educativa 2026, un evento especialmente diseñado para jóvenes y estudiantes de escuela superior que buscan definir su futuro.

El evento contará con la participación de universidades, institutos educativos, programas técnicos y organizaciones, que ofrecerán información sobre alternativas postsecundarias, talleres educativos, recursos para estudiantes y oportunidades de adiestramiento bajo la Ley WIOA, brindando herramientas reales para el desarrollo académico y profesional de la juventud.

El director ejecutivo de Conexión Laboral Área Local Noreste, Luis A. Cruz Gerena, destacó la importancia de este encuentro como una oportunidad real para que los jóvenes conozcan sus opciones y se encaminen hacia el éxito.

“Nuestra juventud tiene talento, potencial y sueños. Esta feria es una plataforma para que descubran las oportunidades educativas y profesionales disponibles, y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro”, expresó Cruz Gerena.

El evento también hace un llamado a los padres y encargados para que motiven a sus hijos a participar.

“Invitamos a los padres a que apoyen a sus hijos en este proceso. La Feria Educativa es una herramienta valiosa que puede marcar el rumbo académico y profesional de los estudiantes de escuela superior”, añadió el director.

La feria se llevará a cabo este jueves, 12 de febrero, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo. La actividad está dirigida a estudiantes de los pueblos de Canóvanas, Ceiba, Culebra, Fajardo, Luquillo, Loíza, Naguabo, Río Grande y Vieques.

El evento contará con la música del DJ King Artur, así como la participación especial de Shanira Blanco y Aniel Rosario, quienes ofrecerán un mensaje de motivación dirigido a los jóvenes.

Los interesados aún están a tiempo para coordinar su participación. Para más información, pueden comunicarse al 939-494-1266.