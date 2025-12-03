Con una feria de vacunación a bajo costo, el municipio de Isabela enciende la Navidad para las mascotas y sus dueños este sábado, en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu.

El evento denominado ‘Segunda Feria Navidad con mi Amor Cuatro Patas’ inicia a las siete de la mañana y contará con vacunación masiva a bajo costo, exhibiciones, música y la celebración del maratón “Corre con Huellas 3k”.

También se ofrecerán los servicios de limpieza de oídos, corte de uñas, aplicación de microchips, variedad de exhibiciones de artículos para mascotas, y quioscos. Además habrá sorteos y sorpresas, así como la bandana oficial del evento para todas las mascotas que se registren.