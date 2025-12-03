Feria navideña de vacunación a bajo costo en Isabela
Los asistentes y sus mascotas podrán tomarse fotos con Santa.
PUBLICIDAD
Con una feria de vacunación a bajo costo, el municipio de Isabela enciende la Navidad para las mascotas y sus dueños este sábado, en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu.
El evento denominado ‘Segunda Feria Navidad con mi Amor Cuatro Patas’ inicia a las siete de la mañana y contará con vacunación masiva a bajo costo, exhibiciones, música y la celebración del maratón “Corre con Huellas 3k”.
También se ofrecerán los servicios de limpieza de oídos, corte de uñas, aplicación de microchips, variedad de exhibiciones de artículos para mascotas, y quioscos. Además habrá sorteos y sorpresas, así como la bandana oficial del evento para todas las mascotas que se registren.
Relacionadas
Todos los participantes del 3K tendrán su medalla de participación. Los espacios son limitados y se exhorta a los interesados a inscribirse en micarrera.pr, junto a la cuota de inscripción de $30. Ese día, las facilidades estarán preparadas para la época navideña, con una sección especial para la toma de fotografías con Santa, como un recuerdo del evento. Para información adicional sobre este evento, los interesados pueden llamar al 787-513-3557.