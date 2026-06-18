La Fondita de Jesús celebró el Día de los Padres con almuerzo y música para las personas sin hogar y adultos mayores que son participantes de sus programas.

En la tradicional actividad, que forma parte del 40 aniversario de La Fondita, los participantes disfrutaron de un desayuno, dinámicas y juegos de mesa, así como música a cargo de la maestra Tessy Kawayek, destacada cantante y pianista. El almuerzo le preparó el Restaurante Antonio. La fiesta de Padres fue posible por el auspicio de la voluntaria María Fernanda Levis, su familia y amigos.

“En La Fondita de Jesús creemos que la familia se construye con amor, apoyo y segundas oportunidades. Hoy celebramos a todos los padres de nuestra comunidad, especialmente a aquellos que han enfrentado grandes desafíos en sus vidas y continúan luchando por reconectar con sus hijos y sus seres queridos”, expresó Geraldine Bayrón-Rivera, directora ejecutiva de La Fondita de Jesús.

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La Fondita brinda servicios esenciales (alimentos, duchas, ropa, recreación, transporte, etc.), servicios psicosociales y de salud, viviendas asequibles, adecuadas y seguras, organización comunitaria, desarrollo de capacidades y ayuda en casos de desastre, y como parte de su misión busca empoderar a los ciudadanos. ( Suministrada )

“El Día de los Padres nos recuerda que detrás de cada persona hay una historia, una familia y un profundo deseo de pertenecer. Nos llena de alegría celebrar junto a los padres que forman parte de nuestra gran familia en La Fondita de Jesús y ser testigos de cómo algunos han logrado reconstruir relaciones significativas con sus hijos y seres queridos”, comentó Bayrón-Rivera.

Algunos de los padres sin hogar y adultos mayores que asistieron indicaron que aunque viven solos y están distanciados de sus hijos, en La Fondita de Jesús encuentran compañía que es importante en fechas significativas como el Día de los Padres.

“Con la actividad del Día de los Padres celebramos el amor y la esperanza. Reconocemos a aquellos padres que, por circunstancias difíciles, han estado separados de sus familias, y honramos también a quienes, con esfuerzo, acompañamiento y apoyo comunitario, han podido reencontrarse con sus hijos. En La Fondita de Jesús, creemos firmemente que nunca es tarde para volver a hacer comunidad y sanar en familia”, concluyó la directora de La Fondita de Jesús.

Desde hace 40 años, La Fondita brinda servicios esenciales (alimentos, duchas, ropa, recreación, transporte, etc.), servicios psicosociales y de salud, viviendas asequibles, adecuadas y seguras, organización comunitaria, desarrollo de capacidades y ayuda en casos de desastre, y como parte de su misión busca empoderar a los ciudadanos, promoviendo al mismo tiempo la equidad y la justicia social, informó Bayrón-Rivera.

Quienes deseen colaborar con La Fondita pueden llamar al 787-724-4051 o donar a través de ATH Móvil en el área de donar a /LaFonditaDeJesús.