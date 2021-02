Miembros del Frente en Defensa de las Pensiones llevaron a cabo una vigilia temprano esta mañana frente al Capitolio, y se mantienen allí a la espera de la votación que se espera ocurra esta tarde en la Cámara de Representantes en torno al proyecto de ley conocido como Retiro Digno.

“Estamos aquí cabildeando para la aprobación del proyecto. Eso debe ser a la 1:00 de la tarde. Entendemos que el proyecto sería la barrera para evitar que el plan de ajuste fiscal (que promueve la Junta de Supervisión Fiscal) se lleve todo el dinero para los bonistas y descapitalice la Isla”, sostuvo Pedro Pastrana, portavoz del Frente y líder del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, una de las decenas de organizaciones que conforman el Frente.

Pastrana explicó que este es el mismo proyecto que fue evaluado en la pasada sesión legislativa, y que en horas de la tarde del último día de sesiones tenía los votos para aprobarse en Cámara y Senado, pero le introdujeron a última hora unas enmiendas que cambiaban su propósito, por lo que “lo retiramos y tratamos de que bajara en las sesiones extraordinarias. Pero no tuvimos éxito”.

“Trataron de cambiarlo y sustituirlo con enmiendas constitucionales para que se incluyeran las pensiones, pero cuando miramos detenidamente era después que se pagara la deuda”, detalló. “Nosotros planteamos que si se aprueba el plan de ajuste fiscal, pues no va a haber dinero para cubrir la pensiones. El plan de ajuste fiscal ocuparía el espacio de llevarse el dinero para los servicios esenciales y las pensiones”, insistió Pastrana.

Agregó que, aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “está negociando a espaldas del pueblo y los legisladores”, para que se dé la negociación con los bonistas “tiene que haber una ley habilitadora, que tiene que pasar por la aprobación de la Legislatura”.

“Nosotros lo que le estamos diciendo a los legisladores es que, en vez de aprobar la ley a favor de los bonistas, que aprueben la ley a favor de los pensionados, los actuales y los futuros pensionados. Por eso le estamos diciendo que voten por el retiro digno”, afirmó.

Añadió que el plan de ajuste fiscal “tiene la píldora venenosa de que, a diferencia de los pensionados actuales que tenemos una pensión definida, quieren cambiar a los futuros pensionados a una aportación definida. Eso es un retiro hambruno, porque no saben lo que van a recibir. Saben lo que van a aportar, pero no lo que van a recibir. Eso va a ir a una bolsa de valores y a lo que pase allí, con todos los riesgos que eso tiene. Nosotros queremos corregir ese defecto del plan de ajuste con el retiro digno”.

El proyecto fue sometido otra vez, ante esta nueva legislatura por la representante estadista Lourdes Ramos, y tiene 34 coautores, incluyendo al presidente de la Cámara, el popular Rafael “Tatito” Hernández. Según Pastrana, el proyecto cuenta con respaldo de miembros de los cinco partidos en la Cámara, y cuando fue a vistas públicas “hubo compromiso mayoritario”, así como ponencias a favor del mismo por parte de diversas entidades, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

El “gran ausente” en las vistas públicas, añadió, “fue el Comité Oficial de Retirado que preside el exjuez Miguel Fabre y que supuestamente representa a los retirados en las negociaciones (sobre la deuda). Esa negativa de reunirse con los pensionados, y cuando llega el acuerdo, que se han gastado veintitantos millones en cabildeo y abogados, que tiene de director legal a Héctor Mayol que fue quien destruyó los sistemas de retiro, o se el cabro velando lechugas, no quiere explicar qué estudios justifican que es necesario el 8.5% que se le pretende quitar a los pensionados, adicional a todo lo que se les ha quitado ya. (Fabre) no quiere dar cara, no quiso ir a vistas públicas, pidió una vista ejecutiva y tampoco fue, supuestamente porque tiene una mordaza y no puede explicar las decisiones”.

Por otro lado, lamentó también que el gobernador Pedro Pierluisi no haya manifestado una posición clara con respecto al proyecto de Retiro Digno.

“Lo grande aquí es que, aunque el Ejecutivo, entiéndase el gobernador, está en contra de bajar las pensiones, pero no se ha pronunciado sobre si va a firmar el proyecto (para convertirlo en ley). Pedro Pierluisi ha dicho que va a defender las pensiones, pero no ha dicho cómo”, agregó Pastrana.

“Y por eso seguimos aquí (en el Capitolio) hasta que lo aprueben. E invitamos al pueblo que se unan a nuestro reclamo”, insistió. “Esto va a definir los servicios esenciales que se dan al pueblo, al pobre, a la clase trabajadora. Si se aprueba el plan de ajuste no habrá dinero aquí ni para las curitas en los CDT o para bolígrafos y marcadores en las escuelas”.