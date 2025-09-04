Frontier Airlines lanzará un nuevo servicio sin escalas desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) hacia el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York (LGA) a finales de este año. El servicio, que operará semanalmente, comenzará el 20 de diciembre y llevará a Frontier a un total de 22 destinos servidos sin escalas desde SJU.

Para celebrarlo, la aerolínea de bajo costo de Estados Unidos está ofreciendo tarifas desde $49.

“Estamos encantados de continuar nuestro crecimiento en SJU, ofreciendo opciones de viaje accesibles y convenientes para más turistas que desean visitar la hermosa Puerto Rico, así como para los locales que se conectan con destinos en los Estados Unidos continentales”, dijo por escrito Josh Flyr, vicepresidente de diseño de operaciones y red de Frontier Airlines.

La frecuencia y los horarios están sujetos a cambios, se indicó. Para más información, visite www.flyfrontier.com.