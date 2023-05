Carolina. La línea aérea de bajo costo Frontier inició este jueves ocho nuevas rutas directas hacia Estados Unidos y México desde los aeropuertos Luis Muñoz Marín, en Isla Verde; Rafael Hernández, en Aguadilla, y Mercedita, en Ponce.

Según se anunció en conferencia de prensa, realizada en el vestíbulo del aeropuerto principal del país, algunos de los nuevos vuelos transitarán entre el Muñoz Marín a los aeropuertos de Cleveland, Baltimore, Chicago Midway, Dallas – Fort Worth, Detroit, así como Cancún, México.

Mientras, que desde el aeropuerto de Aguadilla se inaugura una ruta hacia Tampa, mientras que desde Ponce saldría una ruta a Orlando.

El director de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, reveló que se lleva trabajando unos 10 meses para lograr expandir estas rutas de Frontier.

“Nos llena de mucho orgullo. Este es el resultado de trabajo en equipo”, manifestó el funcionario.

Añadió que, “con estas nuevas rutas, Frontier eleva el número de sus rutas directas a 20, inyecta un estimado de $113.5 millones a la economía local y aporta a la creación de nuevos empleos dentro y fuera de la industria turística local. Además de expandir la red de vuelos hacia los tres aeropuertos principales de la Isla, los nuevos servicios de la línea aérea harán nuestro destino uno más accesible y atractivo a viajeros de los Estados Unidos continentales elevando nuestro perfil en importantes mercados y ejes de acceso aéreo, al tiempo que contribuyen a impulsar la actividad económica que genera el turismo y los beneficios que éste genera en todas las regiones de la Isla”.

Por su parte, el director de ventas internacionales de Frontier, Alfredo Gonzalez, detalló que estas 20 rutas permitirían a los boricuas conectar con unos 200 destinos a los que la línea aérea viaja.

“El crecimiento nuestro en Puerto Rico no pasó por casualidad, orgánicamente. Pasó por una cosa muy sencilla. Durante la pandemia el público habló, de que, por razones que nadie tuvo la culpa, fuimos desconectado. Familias que no pudieron conectarse por un año o dos. Negocios, escuelas, todo desconectado. Frontier oyó claramente al público de que destinos como Puerto Rico es el destino del futuro, abierto, libre… Entonces, Puerto Rico se convirtió en ese lugar que todo el mundo soñaba por ir. Pero, muchos, antes del ‘19 (2019) no podían venir por falta de acceso, tiquetes muy altos. Frontier oyó las necesidades del cliente y se respondió con lo que ve usted, el número de vuelos y la frecuencia, el compromiso de Frontier de continuar el crecimiento, especialmente por el apoyo tan increíble que hemos recibido de las distintas agencias aquí dentro en Puerto Rico”, afirmó el directivo.

Por otro lado, Mercado detalló que los vuelos hacia Cancún iniciarán el 11 de mayo. Dijo que de su éxito depende que se amplíe otra ruta hacia México.

“Bajo el éxito que sé va a tener esta ruta, poder ampliar y llegar a la capital (mexicana)”, anticipó.