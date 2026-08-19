El excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, confirmó hoy, miércoles, el fallecimiento de su madre, María Filomeno Ayala, a los 95 años.

A través de un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el exrescatista destacó la labor de su madre, quien durante gran parte de su vida ejerció los roles de madre y padre, debido a que su esposo estuvo durante 38 años en el Ejército.

Correa Filomeno también resaltó que su madre, quien tuvo 10 hijos, les enseñó a “luchar por nuestras metas y ser hoy lo que somos”.

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“Fue una Luchadora hasta el final”, escribió el exrescatista.

“Gracias Mami por tanto! Nos enseñaste a vivir hasta el último momento de tu vida. Ya tu cuerpo cansado y agotado te hizo llegar al sueño eterno. Te Amo Mami! Gracias por siempre! Te Amaré toda mi vida, se que siempre estarás con nosotros”, agregó.

No se ofrecieron detalles sobre la causa de muerte.