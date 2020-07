El radar doppler del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) se encuentra fueras de servicio desde ayer, sábado, pero se aseguró que no es por averías sino por un mantenimiento preventivo.

El meteorólogo Ian Colón, del SNM, dijo que se espera que el radar esté nuevamente funcionando entre esta tarde y mañana, y que no es impedimento para hacer pronósticos como el que se espera una onda tropical mañana o la potencial llegada al Caribe de lo que pueda convertirse el Invest 92L, un fenómeno con alto potencial de desarrollo ciclónico.

Colón indicó que el que el radar Doppler no esté funcionando no quiere decir que el SNM no pueda realizar su trabajo relacionado a la observación de las condiciones del clima. Explicó que cuentan con varias otras herramientas, como satélites, la red de estación de observación de superficie, y el terminal doppler en Punta Salinas, Toa Baja.

PUBLICIDAD

El mantenimiento es realizado por la Agencia federal de aviación, que es la dependencia que tiene a cargo el radar, agregó el meteorólogo David Sánchez, del SNM.

No es la primera vez que el radar está fuera de servicio, porque tan reciente como en agosto pasado, estuvo fuera por una reparación , cuando se acercaba el fenómeno Dorian y luego en septiembre de 2019.