El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió esta tarde un comunicado especial por una tronada fuerte que afecta sectores del noroeste y norte central de Puerto Rico, desde Isabela hasta Vega Baja.

La tronada que se desplaza hacia el norte a 10 millas por hora, impactará la región hasta las 2:45 p.m., según la agencia.

Además, la tronada se mueve con ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora, lluvias torrenciales y descargas eléctricas frecuentes. También se pudieran desarrollar nubes embudos.

“Es posible que se produzcan daños menores a objetos al aire libre. Las ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles y desplazar objetos que no estén asegurados“, indicó la agencia.

Relacionadas Vigilan nueva onda tropical con potencial de desarrollo en el Atlántico

“Los rayos pueden caer a 10 millas de distancia de una tronada. Refúgiese en un lugar seguro dentro de un edificio o vehículo”, exhortó el Servicio Nacional de Meteorología.

❗️⚠️ NORTHWEST AND NORTH CENTRAL ⚠️❗️ A special weather statement | Comunicado Especial sobre las Condiciones del Tiempo Until | Hasta: 2:45 PM AST. #PRwx Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Thursday, August 28, 2025