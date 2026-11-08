El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este domingo una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona central de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias que afectan la región.

Según el boletín especial, Aguas Buenas, Cidra, Aibonito, Caguas, Comerío y San Lorenzo permanecerán bajo advertencia de inundaciones hasta las 4:45 de la tarde.

“Se esperan inundaciones menores en áreas bajas y con drenaje deficiente. La acumulación de agua en zonas urbanas u otras áreas ya está ocurriendo o es inminente”, advirtió el SNM.

🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones 📍 Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Cidra, Comerío, and San Lorenzo ⏰ Until Sun Nov 8, 4:45 PM AST | dom, 8 nov, 4:45 pm AST Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas. #PRwx https://t.co/o6LjGz6xm3 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 8, 2026

Cayey, Gurabo, Juncos y Las Piedras también están bajo advertencia de inundaciones. La advertencia en estos tres pueblos es hasta las 4:30 de la tarde.

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A special weather statement has been issued for Caguas PR, Cayey PR and San Lorenzo PR until 3:00 PM AST https://t.co/ajEEwfzXhK — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 8, 2026

Mientras, Corozal, Jayuya, Morovis, Utuado y Ciales, están bajo la advertencia hasta las 5:00 de la tarde. Y Canóvanas y Río Grande hasta las 5:15 de la tarde.

Más temprano, la agencia había anticipado que una vaguada provocaría lluvias y tronadas, particularmente en las regiones del interior y norte de Puerto Rico.

Ante estas condiciones, se exhorta a los conductores a ejercer precaución, especialmente al transitar por carreteras propensas a inundaciones.