Fuertes lluvias provocan advertencia de inundaciones en varios pueblos del área metro
¡Alerta en la zona metro!
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este lunes una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana de Puerto Rico, debido a las fuertes lluvias y tronadas que están provocando acumulaciones de agua en carreteras y áreas urbanas.
Los municipios bajo advertencia son Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto. La advertencia permanecerá vigente hasta las 4:15 p.m.
“A las 2:08 p.m., hora del Atlántico, el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tronadas. Esto provocará inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Han caído entre 0.5 y 1 pulgada de lluvia. Se esperan acumulaciones adicionales de entre 0.5 y 1 pulgada en la zona. Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, indicó el SNM.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones 📍 Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, and Trujillo Alto ⏰ Until Mon Nov 23, 4:15 PM AST | lun, 23 nov, 4:15 pm AST ⚠️ Watch for flooded roads. | Precaución en vías inundadas. #PRwx https://t.co/avftf5zx90— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 23, 2026
Más temprano, el SNM había advertido que una vaguada continuaría provocando lluvias y tronadas sobre Puerto Rico, mientras que los suelos saturados por las precipitaciones recientes aumentaban el riesgo de inundaciones.
Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores extremar las precauciones en las carreteras, evitar cruzar vías inundadas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades, especialmente en zonas propensas a acumulaciones de agua.