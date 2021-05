Las fuertes lluvias registradas en la región este de Puerto Rico desde tempranas horas de la madrugada provocaron inundaciones en varios municipios.

“Los más afectados fueron Ceiba, Naguabo y sobre todo Humacao”, indicó a Primera Hora el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa.

“En Humacao hubo unos derrumbes y entonces unas carreteras inundadas en la #3 y #31, que es la de Naguabo, que comúnmente cuando bajan esos golpes así, pues tienden a taparse, pero la rápida intervención de los muchachos de Manejo de Emergencia logró detener que la gente se tire la travesía de cruzar de un lado a otro. Eso se pudo manejar”, destacó.

Correa también informó sobre un derrumbe en una residencia en Humacao, en la que una pared en bloque cedió, pero no comprometió la residencia.

“También hubo inundaciones en el área de la playa, en Humacao, por basura en el alcantarillado y se logró con el municipio limpiar. En Ceiba, hubo un poste de tendido eléctrico en la carretera #3, cerca del área del pueblo, que al doblarse los cables del tendido y telefonía estaba en el medio y hubo que cerrar la carretera y desviar el tráfico para otro lugar, pero ya la Autoridad de Energía Eléctrica lo reparó, levantaron el poste y lo ubicaron nuevamente”.

El veterano rescatista destacó que en el área de la playa de Humacao se abrió preventivamente un refugio por si la gente lo necesitaba, pero nadie llegó y se volvió a cerrar esta tarde.

Al momento, la zona no está bajo advertencia de inundaciones. “Lo que me dice Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología es que lo que se esperaba que podía entrar como lluvia fuerte de nuevo no va a suceder hasta ahora”.