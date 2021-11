Todo apunta a que una gran cantidad de gas acumulado fue la causa de la explosión que destruyó hoy una vivienda en la urbanización Mansiones de los Artesanos, en Las Piedras, cobrando la vida de un hombre y causando graves quemaduras a una mujer.

Esa es la información más reciente que tenían las autoridades luego de varias horas trabajando en la escena de la violenta explosión que dejó fragmentos de la vivienda por todos los alrededores, y causó daños diversos en muchas casas en los alrededores.

Los ingenieros estructurales presentes en la escena han recomendado la demolición de la casa. ( VANESSA SERRA DIAZ )

A eso de las 2:30 p.m., los equipos de rescate y bomberos lograron sacar de entre los escombros el cuerpo de un hombre, que fue identificado luego como Eliezerth Seda.

Mientras la mujer, identificada como Janine Goldthorpe, esposa de Seda, luchaba por su vida en el Centro Médico de Río Piedras, tras ser llevada allí en ambulancia aérea. Tenía quemaduras en más del 80% de su cuerpo y su condición fue descrita como crítica.

“Lamentablemente este caballero fallece. Pudimos lograr sacarlo de esta área gracias a los ingenieros, el grupo de trabajo de los muchachos, bomberos, manejo de emergencia, la gente de ATF, toda la gente que se ven envuelta en este tipo de situación”, comentó a los vecinos Nino Correa, comisionado de Manejo de Emergencias.

Correa indicó que la información que tenían era que la pareja había llegado de viaje ayer y aparentemente había una gran concentración de gas en la casa, lo que provocó la explosión, que se sintió incluso en sitios bastante distantes.

“La residencia presenta un peligro. Estamos en la coordinación para demolerla, por las instrucciones y recomendaciones que nos dan nuestros ingenieros estructurales. La recomendación es terminar de tumbar la estructura, porque pudiera estar inestable”, explicó Correa, antes de exhortar a los vecinos a que nadie se acerque al lugar.

La explosión fue tan violenta que lanzó parte de una pared encima del carro que estaba en la marquesina y otros pedazos llegaron al medio de la calle.

En cuanto a la explosión, Correa dijo que “los tanques de gas es bien difícil que exploten, eso no se trata de lo que sucedió. Los tanques de gas los sacamos de aquí intactos. Todo tiene que ver con líneas de gas. Las líneas son las que se afectan y la concentración de un gas en un espacio confinado es lo que puede provocar una situación como esta”.

El comisionado de Bomberos, Marcos Concepción, abundó que todavía al caer la noche el ‘fire marshal’ continuaba en la compleja escena de la explosión, pero “nos inclinamos a que fue causada por el gas que estuvo acumulado en el área de la cocina”.

Concepción agregó que “está descartado totalmente” que hubiera algún artefacto explosivo o pirotecnia.

“La línea que tenemos es que aparentemente es una concentración de gas, un escape de gas. Pudo haber sido en el transcurso de la línea hacia la estufa, una hornilla que se quedó encendida. Esa es la teoría que se está verificando. Al momento nada, nada nos indica que pudo haber sido un artefacto explosivo o pirotecnia en la residencia”.

El comisionado de Bomberos, sin embargo, fue enfático en que ya “no hay peligro. Ya, en líneas de gas, todo lo que iba a pasar pasó”. Agregó que en cuanto concluya la investigación se daría a conocer el resultado a los vecinos y al público en general.

Por su parte, la comandante de área policiaca de Humacao, Felicita Coreano, dejó saber a los residentes que “ya se coordinó con la Policía Municipal (de Las Piedras) para que les demos un patrullaje y haya seguridad en el lugar. Ustedes no están solos. Desde el momento en que ocurrió lo que ocurrió, ustedes saben que estamos aquí, que estamos trabajando para ustedes y estamos para servirles”.

De igual forma, orientó a los residentes sobre la querella que se estaba tomando para cualquier necesidad que tuvieran de usar la misma.

Por otro lado, el ingeniero Félix Rivera, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y la Comisión de Terremotos, explicó que estaba allí con otros colegas de manera voluntaria para ayudar en los trabajos de evaluación de la estructura para llevar a cabo el rescate.

“Nuestra recomendación es que esa estructura, por la condición que tiene, sea demolida. Esa estructura no es reparable actualmente. Hemos estado viendo las estructuras aledañas. Hasta ahora no percibimos, no hemos visto, daño que podamos decir que hay un daño estructural”, explicó el ingeniero estructural.

Explicó que, aunque se vean daños en las viviendas cercanas, “no son daños estructurales. Son mayores daños de ventanas, pero la estructura se puede arreglar”.

El comisionado de Manejo de Emergencias exhortó a los vecinos, muchos de los cuales todavía lucían conmocionados, a mantener la calma y aseguró que “este grupo de trabajo completo” estaba allí para ayudarlos y asistirles en lo que necesitaran.

Correa y otros funcionarios agradecieron a los vecinos por su colaboración en momentos tan difíciles, así como a todos los involucrados en la ardua jornada de trabajo.

Entrada la noche, equipos de bomberos, policías y manejo de emergencias continuaban trabajando en el lugar de la explosión.