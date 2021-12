La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) otorgó $620,000 en subvenciones a 31 organizaciones culturales con misiones humanísticas.

Entre las instituciones apoyadas a través del programa Sustaining the Humanities through the American Rescue Plan (SHARP), cuyos fondos proceden del National Endowment for the Humanities (NEH), hay organizaciones comunitarias, museos, bibliotecas, archivos, centros de investigación sobre el patrimonio cultural y entidades educativas.

Aunque tienen sus sedes en los pueblos de San Juan, Caguas, Toa Baja, Carolina, Culebra, Mayagüez, Ponce, Dorado, Juana Díaz, San Germán y Maricao, las comunidades a las que sirven proceden de decenas de municipios.

“Nos complace poder aportar con estas subvenciones a organizaciones a lo largo y ancho de Puerto Rico que están brindando servicios a nuestra gente, manteniendo las oportunidades culturales de encuentro y diálogo que tanto necesitamos en las circunstancias que vivimos. En particular, sabemos que es un apoyo organizacional de gran impacto para el Tercer Sector, que ha sostenido al país en los momentos más difíciles”, declaró Margarita Benítez, directora ejecutiva de la FPH.

Las organizaciones que obtuvieron las subvenciones son: Niños de Nueva Esperanza, Museo de Las Américas, Fundación de Culebra, Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Carolina, Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, Nuestra Escuela, Museo de Arte de Puerto Rico, Fundación por la Arquitectura, Coro de Niños de San Juan, Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, Old San Juan Heritage Foundation, Inc., La Casa del Libro, Fundación Verde Aguacate, Andanza, San Juan Community Library BUCAPLAA y la Fundación Luis Muñoz Marín.

También se otorgaron a la Galería de Arte de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez, Programa 100 x 35 del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo, Patronato del Castillo Serrallés, Instituto Alejandro Tapia y Rivera, Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, Museo de la Historia de San Germán, Amapola Montessori, Consejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, Fundación Bucarabón, Fundación Felisa Rincón de Gautier, Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, The Jane Stern Dorado Community Library, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y e Taller Comunidad La Goyco.

“Las 31 organizaciones que recibieron subvenciones, aunque comparten el común objetivo de ofrecer programas humanísticos, son muy diversas entre sí y ofrecen servicios a una gran variedad a públicos, por medio de diferentes actividades, temáticas y acercamientos. Nos sentimos afortunados de poder ayudar a que continúe activa esta valiosa red de colaboración y servicios”, dijo Sonya Canetti Mirabal, directora de la Oficina de Proyectos de la FPH.

Las subvenciones aprobadas incluyen fondos para gastos operacionales, además del tradicional apoyo de la FPH a programas en las humanidades lo que ha permitido cubrir necesidades tales como protocolos de COVID-19, protección de empleos, series de charlas y talleres, proyectos de humanidades digitales, conservación de colecciones y programas de servicio a la comunidad.

Bajo el programa SHARP, la Fundación ofrecerá, además de las subvenciones, su propio calendario de actividades, que incluirá talleres de capacitación en aspectos organizacionales y programáticos para entidades del sector, así como contenidos con los que se aspira a facilitar oportunidades de reflexión colectiva en torno al impacto de la pandemia.