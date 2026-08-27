La Fundación Súper Héroes anunció con gran satisfacción que ha sido seleccionada para recibir una subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. (FFAJ), un importante respaldo que permitirá desarrollar su nuevo proyecto “Defendiendo Derechos, Construyendo Futuro”, una iniciativa dirigida a ampliar el acceso a servicios legales especializados para personas con diversidad funcional, estudiantes de educación especial y sus familias en Puerto Rico.

Esta subvención representa un paso significativo para fortalecer la misión de la Fundación Súper Héroes de promover la educación inclusiva, la equidad y la justicia social mediante la orientación, representación y acompañamiento legal de poblaciones que enfrentan importantes barreras para ejercer plenamente sus derechos.

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El proyecto responde a una necesidad apremiante en Puerto Rico, donde muchas personas con discapacidad y estudiantes de educación especial enfrentan obstáculos para acceder a servicios legales especializados. Las familias suelen enfrentar procesos administrativos y judiciales complejos relacionados con la educación especial, el derecho civil, el derecho de familia, los acomodos razonables y el acceso a servicios esenciales, sin contar con la orientación ni la representación adecuada para defender sus derechos.

A través de esta iniciativa, la Fundación Súper Héroes ofrecerá representación legal en asuntos de educación especial, derecho civil y derecho de familia, además de orientación legal accesible para personas con discapacidad, familiares y cuidadores. Asimismo, brindará acompañamiento durante procesos administrativos, judiciales y ante agencias gubernamentales, desarrollará talleres educativos sobre derechos civiles, educación especial y acomodos razonables, promoverá actividades de educación comunitaria para fortalecer el conocimiento de los derechos y el empoderamiento de las familias, y ofrecerá servicios gratuitos o de bajo costo con el propósito de eliminar las barreras económicas que limitan el acceso a la justicia.

“En la Fundación Súper Héroes creemos firmemente que el acceso a la justicia no debe depender de los recursos económicos ni del conocimiento técnico de una familia. Esta subvención nos permitirá acompañar a más personas con diversidad funcional y a sus familias en la defensa de sus derechos, ofreciendo servicios especializados con sensibilidad, compromiso y excelencia”, expresó Soammy Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Súper Héroes, la cual se especializa en educación Montessori regular y para estudiantes de educación especial.

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Hace un año esta entidad pudo, por primera vez en Puerto Rico, transferir 3 estudiantes con autismo a la corriente regular a través un sistema creado por Acevedo. Actualmente se preparan para transicionar a un cuarto estudiante autista a corriente regular.

La Fundación Súper Héroes cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de programas educativos innovadores, educación Montessori e inclusiva, servicios especializados para estudiantes con diversidad funcional, evaluaciones, terapias, orientación familiar y capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su modelo de trabajo integra la defensoría legal, la educación comunitaria, el acompañamiento individualizado y la colaboración con profesionales y organizaciones aliadas para brindar un apoyo integral que atienda las necesidades particulares de cada familia.

La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. (FFAJ) es una organización sin fines de lucro creada al amparo de la Ley 165-2013, según enmendada, con el propósito de asegurar la disponibilidad y efectividad de servicios legales civiles para personas y comunidades de escasos recursos económicos. Como parte de esa misión, la entidad otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico para ampliar la oferta de asistencia legal gratuita dirigida a poblaciones vulnerables y fortalecer el acceso equitativo a la justicia.

“A través de este nuevo Proyecto, la Fundación Súper Héroes reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan la inclusión, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional. La organización confía en que este proyecto contribuirá a construir un Puerto Rico más justo, accesible e inclusivo, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar su máximo potencial,” concluyó Acevedo.